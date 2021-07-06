أسر الشهداء: يجب محاسبة عبدالحكيم بشار لأنه يدافع عن الإجرام

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، أمام مركز المجلس في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء ويافطة كتب عليها "لا للتغيير الديمغرافي، لا للخيانة، لا للاحتلال".

وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية، من قبل الإداريتين في مجلس عوائل الشهداء ربيعة وقاص، وآفدار علو.

ولفت في مستهله إلى المؤامرات وسياسة الإبادة الجماعية والإنكار بحق الشعوب الكردستاني في فترة انعقاد اتفاقية لوزان سنة 1923، مبيناً أن "اليوم شعبنا وثورتنا تمر بمرحلة حساسة ومصيرية نتيجة المقاومة العظيمة التي يبديها أبناء شعبنا ضد أشرس القوى الإرهابية في العالم".

موضحاً أن التاريخ يعيد نفسه، بالقول: "إننا اليوم نشاهد إعادة نفس السيناريو"، وأضاف: "بات الجميع يعلم بأطماع الدولة التركية وهجماتها الإرهابية الهادفة إلى ضرب والقضاء على الإرادة الشعبية الثورية بكل الوسائل المتاحة بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً وتفعيل دور الخيانة من جديد، وما الهجوم على شنكال ومخيم مخمور وجبال كارة ومتينا وزاب وآفاشين وعفرين وسري كانية وكري سبي ومناطق الشهباء إلا دليل على ذلك".

وأشار المجلس في بيانه أن تصريحات عبدالحكيم بشار "بالتستر والدفاع عن كل الأعمال الإجرامية والمنافية والبعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية التي تقوم بها حكومة الطاغية الفاشية ومرتزقتها بحق أبناء شعبنا في كل المناطق المحتلة من أرضنا وهذا بمثابة إعطاء الشرعية والتبعية للاحتلال التركي"، ووصفه المجلس مع إبراهيم برو وفؤاد عليكو بـ "المرتزقين" و "رؤوس مجلس الخيانة العظمى".

ومضى قائلاً: "نحن عوائل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء، ندين ونستنكر هذه التصريحات غير الأخلاقية وغير المسؤولة الصادرة من مسؤولي مجلس الخيانة العظمى (في إشارة إلى المجلس الوطني الكردي) بخصوص إهانة مقدسات شعبنا وكرامته، لذلك نناشد أبناء شعبنا العزيز في كل مكان، العمل على فضح الخيانة والمطالبة بإجراء محاكمة شعبية بحق هؤلاء من رموز مجلس الخيانة العظمى".

مناشداً في ختام بيانه "كل المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان، العمل على تقديم هؤلاء وأسيادهم إلى المحاكم الدولية".

ليختتم البيان بترديد شعارات "الموت للخيانة" و "الموت للفاشية".

(ف إ/ س ر)

ANHA