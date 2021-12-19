أسر الشهداء: YJA-STAR تعظّم مقاومة وكفاح النساء

تشن دولة الاحتلال التركي منذ أكثر من 7 أشهر هجماتها بالأسلحة الثقيلة والمتطورة، ومن بينها الأسلحة الكيماوية، ضد قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة- ستار (YJA-STAR) والتي تهزم عبر مقاومتها الاحتلال رغم وحشيته، وتحمي وجود الشعب الكردي.

تعقيباً على هذا الموضوع، تحدثت عضوات مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، لوكالتنا.

وقالت آسيا عبدو: "الكثير من النساء حول العالم تخلصن من ظلم واضطهاد السلطة بفضل بطولة (YJA-STAR)؛ والنساء الكرديات هن الأكثر اللواتي دربن أنفسهن على الفكر والفلسفة النسائية الخاصة بوحدات المرأة الحرة- ستار، وحررن أنفسهن على خطاها".

ولفتت أن لـ (YJA-STAR) دور كبير في المجتمع، وقالت إن الكثير من النساء ضحين بأنفسهن من أجل الحرية على خطا هذه الوحدات.

"قوة المرأة الكردية هي من قوة النساء المناضلات في الجبال"

ومن جانبها، حيّت خديجة علو، مقاومة (YJA-STAR)، وقالت: "يحاول المحتل كسر عزيمة وقوة كل امرأة كردية في شخص وحدات المرأة الحرة- ستار، إذ تشتد الهجمات ضدها على الدوام، ولكن مقاومة الوحدات تتضاعف في مواجهة هذه الهجمات".

ومضت خديجة علو في حديثها، وقالت: "قوة المرأة الكردية هي من قوة النساء المناضلات في الجبال، واليوم نتيجة مقاومة هؤلاء النساء تتضاعف قوتنا، لذا نحن ندعم (YJA-STAR) على الدوام، حتى تحقيق النصر وتحرر نساء العالم".

"نساء عفرين يدعمن (YJA-STAR) عبر مقاومتهن"

ثروت محمد أيضاً، حيّت مقاومة (YJA-STAR)، وزادت قائلة: "عبر قوة هؤلاء النساء (في إشارة إلى مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار) سنتمكن من تأكيد حرية كل امرأة، ومقاومتهن في جبهات القتال تمنح القوة لكل امرأة من أجل التحرر من الظلم والاستبداد".

مضيفة: "نساء عفرين يدعمن (YJA-STAR) على الدوام، وسنقاوم على الدوام حتى نضمن حرية كل امرأة".

(س ر)

ANHA