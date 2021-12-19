أسر الشهداء: YJA-STAR تعظّم مقاومة وكفاح النساء

أوضحت أسر الشهداء في إقليم عفرين أن الاحتلال التركي يسعى إلى النيل من عزيمة وقوة النساء الكرد، ولكنه يُقابَل بمقاومة وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA-STAR) التي تفشل مخططات الأعداء والمحتلين عبر عملياتها النوعية.
المرأة 2021-12-19T02:33:00 الشهباء

تشن دولة الاحتلال التركي منذ أكثر من 7 أشهر هجماتها بالأسلحة الثقيلة والمتطورة، ومن بينها الأسلحة الكيماوية، ضد قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة- ستار (YJA-STAR) والتي تهزم عبر مقاومتها الاحتلال رغم وحشيته، وتحمي وجود الشعب الكردي.

تعقيباً على هذا الموضوع، تحدثت عضوات مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، لوكالتنا.  

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وقالت آسيا عبدو: "الكثير من النساء حول العالم تخلصن من ظلم واضطهاد السلطة بفضل بطولة (YJA-STAR)؛ والنساء الكرديات هن الأكثر اللواتي دربن أنفسهن على الفكر والفلسفة النسائية الخاصة بوحدات المرأة الحرة- ستار، وحررن أنفسهن على خطاها".  

ولفتت أن لـ (YJA-STAR) دور كبير في المجتمع، وقالت إن الكثير من النساء ضحين بأنفسهن من أجل الحرية على خطا هذه الوحدات.

"قوة المرأة الكردية هي من قوة النساء المناضلات في الجبال"

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ومن جانبها، حيّت خديجة علو، مقاومة (YJA-STAR)، وقالت: "يحاول المحتل كسر عزيمة وقوة كل امرأة كردية في شخص وحدات المرأة الحرة- ستار، إذ تشتد الهجمات ضدها على الدوام، ولكن مقاومة الوحدات تتضاعف في مواجهة هذه الهجمات".   

ومضت خديجة علو في حديثها، وقالت: "قوة المرأة الكردية هي من قوة النساء المناضلات في الجبال، واليوم نتيجة مقاومة هؤلاء النساء تتضاعف قوتنا، لذا نحن ندعم (YJA-STAR) على الدوام، حتى تحقيق النصر وتحرر نساء العالم".

"نساء عفرين يدعمن (YJA-STAR) عبر مقاومتهن"

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ثروت محمد أيضاً، حيّت مقاومة (YJA-STAR)، وزادت قائلة: "عبر قوة هؤلاء النساء (في إشارة إلى مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار) سنتمكن من تأكيد حرية كل امرأة، ومقاومتهن في جبهات القتال تمنح القوة لكل امرأة من أجل التحرر من الظلم والاستبداد". 

مضيفة: "نساء عفرين يدعمن (YJA-STAR) على الدوام، وسنقاوم على الدوام حتى نضمن حرية كل امرأة".

(س ر)

ANHA


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