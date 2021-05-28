أسر الشهداء: تركيا تستهدف وجود الشعب الكردي ونحن على خطا شهدائنا

يستمر الاحتلال التركي بمهاجمة مناطق الدفاع المشروع (مديا) في محاولة منه لتوسيع مناطق احتلاله في كردستان وتطبيق الميثاق الملي بادعاء محاربة قوات الكريلا.

أسر شهداء من ناحية تربه سبيه بينوا أن هذه الحرب تستهدف الوجود الكردي.

عبد الرحمن حجي حسن شقيق الشهيد سلمان أشار إلى أن أهداف أردوغان هي استمرار للأهداف العثمانية باحتلال المنطقة وهي لا تستهدف قوات الكريلا كما يدعي الاحتلال التركي بل ضد الوجود الكردي وتطبيق الميثاق الملي على الأرض".

مضيفًا أن "أسر الشهداء ماضية على خطا وأهداف شهدائها"، مطالبًا الشعب الكردي بضرورة إدراك الخطر التركي على قضيته والوقوف صفًّا واحدًا ضد سياسات تركيا".

الهجمات التركية لتوسيع رقعة الأراضي'

وبدورها أشارت ليلاف حسين زوجة الشهيد لوند إلى أن الهجمات التركية الأخيرة تستهدف توسيع الأراضي المحتلة فبعد احتلال عفرين وسري كانيه اتجهت إلى احتلال مناطق في باشور كردستان وهي حرب تستهدف وجود الشعب الكردي.

مؤكدة "لن نتراجع عن أهداف شهدائنا بل سنستمر على طريق النضال".

'نمر بمرحلة خطيرة'

حسين خالد شقيق الشهيدة بيمان بيّن أن المرحلة خطرة جدًّا بالنسبة للشعب الكردي وخصوصًا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الكردي وأن الدولة التركية تحاول ضرب هذه الاستحقاقات وضرب المكونات الأخرى أيضًا وتستهدف الشعب الكردي بشكل خاص.

متابعًا بالقول: "شعوب المنطقة آمنت بالفكر الديمقراطي الحر ولن تقبل بالاحتلال مرة أخرى وستحارب مخططات التركية بشتى الوسائل".

(م ح)

ANHA