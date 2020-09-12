أسر الشهداء: تركيا خرقت القوانين بفرض العزلة على القائد

وجاء حديث الأهالي في لقاءات أجرتها وكالة أنباء هاوار حول استمرار فرض السلطات التركية عزلة على القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، إذ ترفض السلطات مطالب أسرته ومحاميه للقاء به، بالإضافة إلى إجراءات تعسفية أخرى في نظام السجن داخل الجزيرة.

ويلقى موضوع فرض العزلة على أوجلان اهتمام الشارع في مناطق شمال وشرق سوريا، إذ يرفض أبناء المنطقة العزلة وينظمون بشكل شبه يومي فعاليات تطالب بإنهائها وإطلاق سراحه.

واستنكر شيهان شيخو والد الشهيدين "تولهلدان سيبان وجودي سيبان"، العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وقال: "لن نتخلى عن قائدنا الذي أزاح الستار عن حرية الشعوب المضطهدة وطالب بتحرير كافة أراضي كردستان المحتلة، ولن نتردد بإرسال فلذات أكبادنا للدفاع المشروع عن أرضنا التي رويت بدماء أبنائها".

وأضاف "مقاومتنا ستستمر، فمثلما حررنا أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من مرتزقة الاحتلال التركي سنرفع من وتيرة مقاومتنا حتى تحرير القائد من سجن إمرالي".

ومن جانبها، استنكرت نعيمة هورو والدة الشهيد "بروسك" الصمت الدولي تجاه الممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان.

وأضافت "نرفض بشدة العزلة المشددة على القائد، فما تزال المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في سباتها، ونحن كأسر الشهداء سنستمر في المقاومة حتى آخر رمق إلى حين تحرير القائد".

أما نبيه حنان شقيقة الشهيد "آيدل" فقد أوضحت أن القوانين الموجودة في تركيا لا تسمح بفرض عزلة على السجناء السياسيين ولكن تركيا تعدت تلك القوانين من خلال فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

وأضافت "لن نتخلى عن قضيتنا والمطالبة بأرضنا مهما فعلت الدولة التركية من أساليب ومخططات، لإبعاد الشعب الكردي عن قضيته، لن نتوانى عن تقديم فلذات أكبادنا للدفاع عن قضيتنا حتى تحرير أرضنا المحتلة وتحرير قائدنا".

وناشدت نبيه في نهاية كلامها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لرفع العزلة على القائد عبد الله أوجلان والإفراج عنه.

(ج)

ANHA