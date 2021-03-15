أسر الشهداء: تحرير القائد مطلبنا الرئيس

يومًا بعد يوم تزداد المطالب برفع العزلة وتحرير القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999 بمؤامرة من قبل الدول الرأسمالية.

واختلفت أشكال المطالبة بتحرير القائد، فالشعب طالب بتحريره من خلال المسيرات الشعبية، والمؤسسات الحقوقية عن طريق جمع التواقيع، أما المحامون فنصبوا أنفسهم مدافعين عنه، فضلًا عن المبادرات العربية والأجنبية المُطالِبة بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان.

أما السجناء فلم يجدوا وسيلة ليعبّروا عن مطالبهم بتحرير القائد سوى حملة الإضراب عن الطعام في سجون الفاشية التركية.

'مقاومة السجون مهمة لتحرير القائد'

عبد الباقي داوي وصف حملات الإضراب عن الطعام في سجون التركية بـ"المهمة جدًّا" لتحرير القائد عبد الله أوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه منذ أكثر من 5 سنوات، وقال: "معظم المضربين عن الطعام هم من المدنيين والسياسيين في حزب الشعوب الديمقراطي".

'العزلة سبب الدمار'

ولفت داوي إلى أن العزلة المشددة على القائد هي التي تسببت بالدمار والخراب في بلدان الشرق الأوسط وتابع: " لو كان القائد محررًا لوجّه الشرق الأوسط نحو تحقيق الحل الأمثل لكل ما يعاني منه، ولما وصلت الأمور بنا إلى هنا".

وبيّن داوي أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لا تقتصر على الشعب الكردي فحسب، بل من أجل الإنسانية جمعاء، وأضاف: "الأنظمة العالمية لا تهتم بما يعانيه الشعب سواء كان في سوريا أو اليمن أو باقي بلدان الشرق الأوسط".

'منع وصول الأفكار'

وتساءل عبد الباقي داوي عن سبب العزلة المشددة على القائد أوجلان التي تمنعه من أبسط حقوقه، كاللقاء مع ذويه ومحاميه، وتابع مؤكدًا أنها "لمنع وصول أفكار القائد وتعليماته في حل أزمات الشرق الأوسط".

وأضاف: "على الرغم من اعتقال القائد وتشديد العزلة عليه جسديًّا وفكريًّا، إلا أنه حرّ وجميعنا نعمل بأفكاره".

'العزلة تؤثر على تركيا'

بيّن عبد الباقي داوي أن تشديد العزلة على القائد وعدم إطلاق سراحه سوف يؤثر سلبًا على الأوضاع في تركيا، بعد أن تخطت المطالبة بتحرير القائد النطاق المحلي إلى العالمية وقال: "العزلة وصلت إلى حد لا يطاق".

وتابع: "العزلة باتت تؤثر على الشعب التركي، فنشهد الأزمات الداخلية التي يعانيها والخناق الاقتصادي المفروض عليه بسبب سياسة الدولة الرأسمالية".

وبدوره أشاد محمد حاج شكري بالدور المؤثر الذي تلعبه فعالية الإضراب عن الطعام داخل السجون التركية، وقال: "فعاليات الإضراب عن الطعام هزت تركيا، كون فكر القائد بدأ يُطبق وبات الحل الوحيد لحل أزمات الشرق الأوسط".

تحرير القائد مطلب رئيس

كما نوّه شكري إلى أن فلسفة وفكر القائد أوجلان لم يكن شيئًا عاديًّا وبسيطًا، "فجميع المكونات أصبحت مرتبطة بهذا الفكر، وتحرير القائد مطلبنا الرئيس".

وأعاد محمد حاج شكري سبب تشديد العزلة على القائد أوجلان إلى تطور فكره بشكلٍ يومي، وتطبيقه على أرض الواقع وزيادة ارتباط الشعب به.

واتفقت ليلى حسين مع محمد حاج شكري في أن سبب العزلة المشددة على القائد هو منع وصول أفكاره.

فيما أوضح سالم السالم أن المطالبة بتحرير القائد أحد الأعمال الديمقراطية كون القائد اعتقل ظلمًا.

وأشار سالم السالم إلى أن المطالبة بتحرير القائد أوجلان أصبحت عالمية، كون العزلة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

(ه ن)

ANHA