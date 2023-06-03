أسر الشهداء: سنواصل النضال في سبيل القائد عبد الله أوجلان

تقدّم محامو القائد في الـ 27 من نيسان المنصرم بطلبٍ لمحكمة التنفيذ في بورصا بهدف الالتقاء بموكّليهم، ولكن دون رد، وبدلاً من محكمة التنفيذ، كانت المحكمة الجزائيّة العليا الأولى في بورصا هي من أبلغت المحامين. ونصّت مسودة التبليغ على اتّخاذ قرار حظرٍ جديد يمنع اللقاء بالعائلة لستّة أشهر، بحقّ القائد أوجلان.

وتحدّث أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، لوكالتنا حول قرار حظر اللقاء الجديد هذا.

وأشار محمد حاجي سعيد إلى عدم مقابلة أحد من المحامين والأسرة للقائد منذ عامين، وأكد: "هذا تصرّف غير أخلاقي، يجري تشديد العزلة يوماً بعد يوم. ونحن كعوائل للشهداء نستنكر هذه العزلة".

وأوضحت ثريا محمد أنّ دولة الاحتلال التركي تشدّد العزلة وتفرض المزيد من عقوبات حظر اللقاء على القائد عبد الله أوجلان بمختلف الذرائع والحجج.

وأشارت ثريّا محمد إلى أنّ القائد عبد الله أوجلان يعبّر عن أمل الشعب الكردي وينادي بحقوق شعوب العالم والشرق الأوسط، ويجب محاسبة كلّ الأطراف المتورّطة في المؤامرة ونوهت: "أنّ القائد آبو هو قائد 20 مليون كردي؛ ولهذا يناضل الكرد وجميع أصدقائه في الساحات اليوم".

وتابعت ثريّا حديثها: "تسعى الدولة التركيّة إلى إبادة الكرد عبر سياسات الإنكار والمحو التي تنتهجها، لكن ليعلم العالم أجمع أنّ مفتاح الحلّ هو إمرالي والقائد عبد الله أوجلان، نحن لا نطالب بالسماح بالالتقاء بالقائد فحسب بل نطالب بتحقيق حريته الجسديّة".

واستنكرت صالحة مصطفى العزلة المشدّدة والعقوبات الانضباطيّة التي تُفرض على القائد أوجلان وأكّدت على مواصلة النضال حتّى تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان.

(ر)

ANHA