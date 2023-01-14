أسر الشهداء: سنناضل على الدوام حتى تحقيق الحرية الجسدية لقائدنا

تحدّثت أمهات الشهداء في قامشلو إلى وكالتنا، حول العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

إذ أشارت والدة الشهيدة روكن كلو والشهيد محمد كلو، جيهان كلو إلى أنّ العالم يلتزم الصمت حيال العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت: "إن كانوا يناضلون من أجل الإنسانيّة حقّاً فليتولوا مسؤولياتهم تجاه الشعب الكردي".

وأوضحت جيهان كلو أنّ الدولة التركية المستبدّة تواصل ارتكاب الممارسات اللاإنسانية بحق الشعوب منذ سنوات ويجب محاكمتها.

وعلّقت جيهان على الوضع الصحّي للقائد أوجلان قائلةً: "لا تصلنا أي معلومات عن قائدنا، مع أنّ هذا حقّ طبيعي لنا".

أمّا الأم نجاح سعيد والدة الشهيد شفان اسماعيل، فقالت: "لا يمكننا الانتصار إلّا بالنضال الذي خضناه حتى اليوم ضدّ مخططات العدو. وسنقاوم في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة لقائدنا".

من جانبها، أوضحت الأم خيريّة خلف، شقيقة الشهيد فرهاد خلف، أنّه من حق الجميع أن يتلقوا معلوماتٍ عن قائدهم ومن حقّ الشعب الكردي أيضاً أن يعيش وقائده بينه، وقالت: "يُعتقل قائدنا في إمرالي وتُفرض عليه العزلة منذ سنوات. يجب أن يُسمح برؤية قائدنا".

وعبّرت والدة الشهيدة روكن، شوافة طاهر عن آمالها في اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان وقالت: "نتمنّى أن يعيش قائدنا بيننا. لن نتمكّن من العيش بسلام حتّى تحقيق ذلك وتحقيق الحرية الجسدية لقائدنا. وسنناضل في الساحات على الدوام".

(ه أ /ر)

ANHA