أسر الشهداء: PDK عميل للاحتلال التركي وينفذ مخططاته في باشور

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني ((PDK يرفض مطالب ذوي الشهداء الذين نصبوا خيمة الاعتصام على معبر سيمالكا على حدود باشور لتسليم جثمان الشهيدين من أبناء روج آفا (تولهدان رامان وسردم جودي) إلى ذويهما.

وبهذا الخصوص، استطلع مراسل وكالتنا آراء ذوي الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الذي أكدوا أن "الحزب الديمقراطي عميل للاحتلال التركي وينفيذ مخططاته في باشور".

وقال والد الشهيد "هولير باهوز" فوزي مصطفى إن استشهاد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني خيانة بحق الشعب الكردي"، مشدداً "نرفض عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في شن هجماته على مواقع قوات الدفاع الشعبي في باشور".

وأضاف: "منذ قرابة الشهرين نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة على معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي بتسليم جثامين شهدائهم دون أن يستجيب الحزب الديمقراطي لمطالبهم".

واستنكر مصطفى هذه الأعمال اللا أخلاقية التي يقوم به الحزب الديمقراطي بحق جثامين الشهداء، وأكد أن خيانته لا تخدم القضية الكردية".

وطالب فوزي مصطفى الديمقراطي الكردستاني بألا ينخدع بأكاذيب الدولة التركية الساعية إلى زرع الفتن بين الكرد، وإفشال مشروع وحدة الصفوف، وشدد على ضرورة رصّ الصفوف لدحر الاحتلال من أراضي كردستان.

أما والد الشهيد "ريزان" محمد مصطفى، فتساءل عن سبب لجوء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التعاون مع الاحتلال التركي وقال "مقاتلو الكريلا الذين يناضلون من أجل تحرير كردستان وإنهاء وجود الاحتلال من أراضي كردستان، يواجه عوائق من قبل PDK وآخرها كانت رفض الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهيدين لذويهما".

وأضاف: أن "المصالح المشتركة بين الحزب الديمقراطي والاحتلال التركي تمنعها من تسليم الجثامين, بالإضافة إلى خوفها من إثبات تهمة الخيانة عليها".

بدورها استنكرت والدة الشهيد "سربلند", ظريفة عيسى, سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي وطالبت الحزب الديمقراطي بضرورة تسليم جثمان الشهيدين لذويهما، وقالت "كفّوا عن هذه الخيانة والعدائية بحق إخوتكم الكرد".

وأكدت ظريفة أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بجثماني الشهيدين سردم وتولهلدان وسيصعّدون من وتيرة نضالهم.

(ف)

ANHA