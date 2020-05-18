أسر الشهداء: متابعة طريق الشهداء هو الوصول إلى النصر

يصادف اليوم 18 أيار الذي يُعرف بـ يوم الشهداء أو عيد الشهداء، وبهذه المناسبة باركت أمهات وزوجات الشهداء في ناحية الدرباسية العيد في لقاء مع وكالتنا.

والدة الشهيد "شاهين" فاطمة كلش باركت هذا اليوم على جميع أمهات الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية وطنهم، وقالت: ضحى المئات من أبناء شمال وشرق سوريا بحياتهم من أجل العيش بحرية وسلام منذ بداية الأزمة، وابني شاهين من بينهم الذي انضم إلى صفوف المقاومة وقام بواجبه حتى استشهد.

واستذكرت فاطمة في حديثها جميع الشهداء والشهيدات وأكدت على السير على خطاهم حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

من جانبها قالت ليلى عمر زوجة الشهيد "فؤاد محمد": نحن لا نستذكر الشهداء في يوم عيدهم فقط، لأن شهداءنا دائما في قلوبنا، لقد حرّرنا جميع مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش بفضل سواعد الأبطال ونضال الشهداء، وسنحرر باقي المناطق المحتلة من جيش الاحتلال التركي.

وأضافت: نحن مستعدون لتقديم باقي أبنائنا في سبيل العيش بحرية والوصول إلى النصر.

وأكدت ليلى في ختام حديثها "نحن كزوجات وأمهات الشهداء في يوم عيد الشهداء نُجدّد عهدنا بالسير على خطاهم ونؤكد بأننا سنحرر كافة الأراضي المحتلة|".

(أح/س و)

ANHA