أسر الشهداء: مقاومة الكريلا هي أمل الشعب الكردي

تستمر مقاومة مقاتلي الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق متينا وزاب وآفا شين في جنوب كردستان. جيش الاحتلال التركي الذي يعجز عن التقدم يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية.

زهرة سينو والدة الشهيدين تولهدان ورابرين، وممدوح سيد عبدو والد الشهيد هيفي دلدار تحدثا حول هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق جنوب كردستان ومقاومة مقاتلي الكريلا.

زهرة سينو أشادت بمقاومة مقاتلي الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي وقالت بهذا الصدد: "إننا باسم أسر الشهداء ندعم ونساند المقاومة الكبيرة التي يبديها مقاتلو الكريلا ضد المحتلين. سوف نواصل نضالنا إلى جانب الكريلا في حفتانين وخاكورك ومتينا وفي جميع أرجاء كردستان".

’يجب على حكومة جنوب كردستان أن تكون يقظة‘

وأضافت زهرة سينو: "أردوغان يهاجم الشعب الكردي بهدف القضاء عليه. نحن لم نستسلم أبداً في مواجهة هذه الهجمات. يجب على حكومة باشور أن تكون يقظة، لأن أردوغان يستهدف جميع الشعب الكردي. يجب على الشعب الكردي في هذه المرحلة تعزيز وحدته الوطنية. إنني أدعو جميع الساسة بالتكاتف. إننا كأسر الشهداء يد واحدة. ورغم أن كردستان مجزأة، ولكننا في الحقيقة شعب واحد. الدول هي التي وضعت بيننا الحدود. هذه الحدود لا تعني لنا شيئاً".

’على الشعب أن لا يتنازل أمام العدو‘

زهرة سينو نوهت إلى أن على الشعب الكردي أن يخرج إلى الساحات والميادين ضد هجمات الاحتلال التركي، وقالت بهذا الصدد: "حتى لو قتلونا لن نترك الساحات والميادين. سوف نكون إلى جانب الكريلا، ونجعل من أجسادنا دروعاً في مواجهة دباباتهم وأسلحتهم وطائراتهم. يجب على شعبنا أن لا يتنازل أمام العدو، بل يجب علينا أن نناضل بفخر واعتزاز ضد المحتلين. نحن الآن في خضمّ الثورة يجب أن لا يتحجج أحد بأي أمر آخر. طالما نحن أصحاب الفكر العظيم للقائد، فإننا سوف نقاوم حتى النهاية. يجب على أعدائنا أن يعلموا أن الشعب الكردي سوف لن يتخلى عن النضال أبداً".

’مقاومة الكريلا هي أمل الشعوب‘

وقالت زهرة سينو إن الكريلا هي قوات لحماية الشعب الكردي والدفاع عنه، وتابعت: "مقاتلو الكريلا يبدون مقاومة بطولية في متينا وزاب وآفاشين. وإذا لم تقدم القوى العالمية أو قوات جنوب كردستان الدعم للدولة التركية، فإن الدولة التركية لن تتقدم خطوة واحدة في جبال كردستان. مقاومة الكريلا هي التي تمنحنا الأمل، الشعب الكردي يقف إلى جانب المقاومة".

وأضافت زهرة سينو إلى أن التاريخ سوف لن يعفو أبداً عن أولئك الذين يقفون إلى جانب الدولة التركية، وقالت بهذا الصدد: "باسم أسر الشهداء نناشد البيشمركة، بأن لا يتنازلوا للأعداء ولا يقاتلوا ضد أشقائهم. فإذا لم تدافع الكريلا عن تلك الجبال ضد الدولة التركية، فإن الدولة التركية سوف تحتل سائر أراضي جنوب كردستان".

’الهجمات تستهدف سائر أبناء الشعب الكردي‘

ممدوح سيد عبدو، والد الشهيدة هيفي دلدار، استنكر هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق جنوب كردستان، وقال: "الشعب الكردي يرفض هجمات الاحتلال التركي. سوف نكون إلى جانب مقاتلينا الكريلا حتى النهاية. أبناؤنا من جميع أجزاء كردستان يقاتلون ضد الاحتلال. هذه الهجمات لا تستهدف الكريلا فقط، يجب على الشعب الكردي أن يدرك هذا جيداً. فالدولة التركية تشن هذه الهجمات للقضاء على مكتسبات الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان".

’على البيشمركة أن يقفوا إلى جانب أشقائهم ضد الدولة التركية‘

ممدوح سيد عبدو شدد على ضرورة أن يكون الشعب الكردي إلى جانب مقاتلي الكريلا ضد الهجمات التي تستهدف مكتسبات الشعب الكردي، وقال بهذا الصدد: "مقاتلو الكريلا الذين يستمدون قوتهم من الشعب، دافعوا سابقاً عن كركوك وشنكال وروج آفا. مسعود بارزاني كان قد وعد بعدم السماح بنشوب حرب داخلية طالما بقي على قيد الحياة. إننا باسم أسر الشهداء نناشد مسعود بارزاني بالوفاء بوعده، وأن يسحب البيشمركة الذين أرسلهم إلى متينا، وأن يقاتل ضد الدولة التركية إلى جانب أشقائه".

ممدوح سيد عبدو طالب القوى الدولية بالتحرك وقال إن دولة الاحتلال التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية في هجمات على كردستان.

(ك)

ANHA