أسر الشهداء: معركة الأمعاء الخاوية اتخذت إرادتها من مقاومة 14 تموز

تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجون كردستان وتركيا ضد العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان يومها الـ 180.

وأطلق المعتقلون السياسيون في السجون التركية في الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم حملة الإضراب المفتوح عن الطعام لإنهاء العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان.

وحول معركة الأمعاء الخاوية قال والد الشهيد خابور نايف حسن "إن حملة الإضراب عن الطعام دخلت يومها الـ 180، وأكثر المضربين عن الطعام في سجون الفاشية التركية، لتحرير القائد من عزلته، ومعروف للعالم أجمع أن القائد حرّ في فكره وفلسفته، وأسير جسديًّا لدى العدو".

'حملة مباركة'

وأشار حسن إلى "أن فكرة حملة المضربين عن الطعام تبنّاها المضربون والمضربات من حملة 14 تموز في بداية الثمانينات عندما أعلن أعضاء حركة التحرر الكردستاني الإضراب عن الطعام حتى وصلوا إلى مرتبة الشهادة".

وأضاف حسن "إن حملة الأضراب الحالية اتخذت أساسها وإرادتها وعقيدتها من مقاومة 14 تموز وحتى الآن، تعتبر خطوة مباركة، ونحن عوائل الشهداء نبارك مقاومتهم في حملتهم معركة الأمعاء الخاوية ضد الفاشية التركية".

وتابع حسن "على الرغم من أننا بعيدون عن المضربين عن الطعام جسديًّا ولسنا مشاركين معهم في حملة معركة الأمعاء الخاوية، إلا أننا ندعمهم روحًا وجسدًا في حملتهم المباركة، لأن المرحلة تتطلب في هذا الوقت تحرير القائد، وسط الصمت العالمي غير الوجداني".

'لا نستطيع العيش بدون الوطن والقائد'

ونوّه حسن إلى "أننا عوائل الشهداء والشعب والمجتمع الكردي نستطيع العيش من دون الأولاد والمال ولكن لا نستطيع العيش من دون الوطن والقائد، فالشعب الكردي وصل إلى مرحلة عقائدية في فكر وفلسفة القائد، لذلك مهما تطلب من الشعب سيكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن حرية القائد".

مضيفًا أن "الشعب الكردي سيبقى في الساحات مادام القائد أسيرًا في زنزانات الفاشية التركية".

وأشار حسن إلى "أن الشعب الكردي لم ولن يتوقف لحظة عن دعمه لمقاومة المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية، وهذا لن يتطلب من الشعب الكردي فقط، بل من جميع الشعوب الديمقراطية والذين يدعمون حقوق الإنسان والإنسانية والتواقة للحرية لدعم حملة معركة الأمعاء الخاوية".

'سنصعّد نضالنا'

من جهتها، قالت وصفية مراد والدة المقاتلة نوجان إن أمهات الشهداء يساندن حملة المضربين عن الطعام في سجون الفاشية التركية، وسيصعّدن من نشاطهن ونضالهن لدعم المضربين عن الطعام حتى تحقيق أهدافهم".

وطالبت وصفية من منظمة CPT التي تنادي بالحرية وحقوق الإنسان بالقيام بواجبها حيال مطالب المعتقلين، وقالت إن المطلوب من CPT وحقوق الإنسان والحقوقيين القيام بواجبهم حيال أوضاع المضربين عن الطعام في سجون الفاشية التركية، والضغط على الدولة التركية للاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام".

وتابعت:" كما يتطلب من المحامين ومكونات شمال وشرق سوريا مضاعفة جهودهم لدعم مقاومة المعتقلين حتى تحقيق أهدافهم".

وناشدت وصفية الشخصيات المستقلة والحقوقيين والشعوب الديمقراطية بدعم ومساندة حملة المضربين عن الطعام.

(م ح)

ANHA