أسر الشهداء: لن يستطيع المحتلون القضاء على مقاومتنا

أدانت أسر الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء هجمات الإبادة والاحتلال التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا وشمال وشرق سوريا وعاهدوا على تصعيد النضال.

أشار عبد الله مامو إلى أن الهجمات تُشن بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني و"المجلس الوطني الكردي السوري".

ولفت إلى توجيه دولة الاحتلال التركي أسلحتها إلى شمال وشرق سوريا كلما هُزمت في مناطق الدفاع مديا، وذكر أن هذا يتم بتواطؤ من المجلس الوطني الكردي السوري، وأوضح أن الدولة التركية وحلفاءها يسعون بهذه الهجمات إلى كسر إرادة شعب المنطقة.

وقال عبد الله مامو: "أهالي روج آفا وكريلا الحرية الذين يقاتلون على سفوح الجبال سيهزمون المحتل وينهون الاحتلال معاً، ولن يستطيع أحد القضاء على مقاومتنا".

وأدانت منال شيخو هجمات دولة الاحتلال التركي على كل من مناطق الدفاع مديا وشمال وشرق سوريا ولفتت إلى تصاعد وتيرة الهجمات، لا سيما في منبج وتل تمر والشهباء، وأوضحت أن القوى الاحتلالية تسعى بهذه إلى إخلاء المنطقة من سكانها وقالت: "سنناضل حتى النهاية، فهذا وطننا وواجبنا الدفاع عنه".

أما آسيا عبدو فقد ذكرت أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يستهدفون المنطقة لإثارة الفتن بين الأهالي، لكن أهالي المنطقة متمسكون بمبدأ أخوة الشعوب.

وقالت آسيا عبدو: "نضالنا هو في سبيل الدفاع عن أرضنا، لذا سنصعّد نضالنا ضد الاحتلال".

(ر)

ANHA