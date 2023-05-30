أسر الشهداء: لن نتخلى عن أهالي مخمور مهما كلف الأمر

دخلت مقاومة مخيم مخمور، في وجه محاولات الجيش العراقي لتطويق المخيم بالأسلاك الشائكة والأبراج أسبوعها الثاني، حيث تتوالى ردود الفعل لدى مكونات مناطق شمال وشرق سوريا عامةً، وأسر الشهداء خاصةً، المنددة بممارسات الجيش العراقي، ومناشدات بفك الحصار عن المخيم، وعدم تنفيذ أجندات دولة الاحتلال التركي.

في هذا السياق، استنكرت زوجة الشهيد في قوات حماية المجتمع وحيد خليل، عزيزة حسين، ممارسات الجيش العراقي وفرضه الحصار على مخيم مخمور منذ عدة أيام، وقالت، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني له يد في هذا الحصار".

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الحصار تنفيذ أجندات وسياسات حزب العدالة والتنمية ضد الشعب الكردي، والنيل من إرادتهم ومقاومتهم وإبعادهم عن نضالهم الثوري".

مشددة على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه كافة السياسات التي تمارس بحقهم، قائلة: "على شعب باشور كردستان، الانتفاض في وجه مخططات الإبادة، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يجري بحق أهالي مخمور، لأن هدف دولة الاحتلال التركي هو القضاء على الشعب الكردي أينما كان".

من جانبه، أكد والد الشهيد في صفوف وحدات حماية الشعب، أكري كردستان، بدري عبد الله، أن هذا الحصار جائر وظالم بحق أهالي مخيم مخمور، مؤكداً: "الحصار ترفضه كافة القوانين، كونه مخيم تحت مظلة الأمم المتحدة".

ورفض عبد الله ممارسات الجيش العراقي ضد مهجّري مخيم مخمور، قائلاً "لن نقبل هذه الممارسات، بل سنقف إلى جانب أهلنا في مخمور، ولن نتخلى عنهم مهما كلف الأمر".

كما أكدت عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة علي، أن قضية أهالي مخيم مخمور وشعب روج آفا ومعاناتهم من السياسات الاحتلالية واحدة.

مناشدةً في نهاية حديثها، الجيش العراقي بفك الحصار عن مخيم مخمور مؤكدةً "على الحكومة العراقية، ألا تنفذ أجندات دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى احتلال كافة المناطق، وإعادة العثمانية".

(م ح)

ANHA