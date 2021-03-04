أسر الشهداء: كيف يتم استقبال أناس لا يعترفون حتى بأبسط حقوق الكرد

أدلى مجلس عوائل الشهداء في حلب، اليوم، ببيان إلى الرأي العام حول الزيارة التي أجراها المدعو نصر الحريري إلى هولير، ولقائه مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء روشين موسى، أمام مركز المجلس الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بحلب.

حيث البيان إلى دور ما يسمى الائتلاف السوري والمجلس الوطني الكردي في "فتح الطريق أمام الدولة التركية لتقوم باحتلال المناطق الكردية في روج آفا وسواها".

وأوضح البيان أن إدارة هولير استقبلت نصر الحريري الذي لا يقبل "حتى بأبسط الحقوق والمطالب الكردية".

وأدان المجلس في بيانه زيارة المدعو نصر الحريري والوفد المرافق له إلى هولير، وقال: "سنقف أمام كافة المؤامرات التي تستهدف مشروع الأمة الديمقراطية الذي بني على أساس أخوة الشعوب"، مختتمًا بالتأكيد على أن "العار لكل من تلطخت يداه بدماء الشعب السوري".

(س ر)

ANHA