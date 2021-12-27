أسر الشهداء: إرهاب دولة الاحتلال التركي استمرار لإرهاب داعش

استنكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، خلال بيان، استهداف الاحتلال التركي للمناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا ودعا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وقرئ البيان، اليوم، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، هاجر الحسين، وذلك أمام مجلس الناحية بحضور العشرات من أسر الشهداء، جاء فيه:

"إن كافة مكونات المنطقة تقف صفاً واحداً ضد هجمات دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى كسر إرادة شعوب المنطقة وترهيبهم".

وأكد البيان: "أسر الشهداء عاهدت أبناءها الشهداء بإكمال المسيرة تحت رايتهم حتى تحرير كافة الأراضي السورية والدفاع بكل قوة عن الوحدة الداخلية للمكونات التي عاشت وناضلت معاً".

في الختام طالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بوضع حد للانتهاكات التركية واستهدافها للمدنيين.

(ف)

ANHA