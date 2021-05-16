أسر الشهداء: حرب الاحتلال التركي على الكرد وليس الكريلا فقط

لا تزال المقاومة في مناطق الدفاع المشروع "متينا، زاب وآفا شين" في جنوب كردستان، مستمرة في مواجهة جيش الاحتلال التركي الذي شن هجومًا بريًّا واسع النطاق وبمساندة جوية منذ الـ 23 من نيسان/ أبريل المنصرم.

ولاقت هذه العملية تنديدًا شعبيًّا واسعًا وبالتحديد من قبل ذوي الشهداء في روج آفا الذين عبّروا عن رفضهم لهذه الهجمات وسموها بـ "عملية إبادة جديدة ضد الكرد" ترتكبها دولة الاحتلال التركي وريثة العثمانيين.

'هدف تركيا الأساسي السيطرة على كل بقعة جغرافية يسكن فيها الكرد'

الإداري في أكاديمية أمكيهان جودي بإقليم الفرات، سليمان سليمان، قال لوكالتنا إن "الهدف من الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هو النيل من إرادة الشعب الكردي عبر النيل من الكريلا، وخاصة بعد الهزائم المتتالية التي تلقتها دولة الاحتلال التركي في تلك المناطق، وتحت ذريعة مهاجمة الكريلا تحاول القضاء على الكرد أينما وجدوا".

وفي شهر شباط / فبراير من العام الحالي بدأ جيش الاحتلال التركي هجومًا على منطقة غاري في باشور كردستان، ولكنه مني بالفشل الذريع بعد 4 أيام من إعلان هجومه، وبهذه الهزيمة تلقت تركيا ضربة موجعة هناك.

وأكد سليمان أن "ادعاءات تركيا أنها تحارب حزب العمال الكردستاني مجرد كذبة، وهدفها الأساس هو احتلال أي بقعة جغرافية يسكن فيها الكرد، ولا يهمها إن دمرتها أو شردت أهلها، المهم ألا يبقى كردي في الوجود"، مشددًا على أن "حربها هذه على الكرد وليس على الكريلا فقط".

وأضاف سليمان قائلًا: "ولنكشف مكر وخداع دولة الاحتلال التركي، علينا أن نعود بالذاكرة إلى الخلف قليلًا ونسأل أنفسنا هل كان الأرمن الآشوريون من مقاتلي حزب العمال الكردستاني حتى ارتكبت تركيا بحقهم أفظع الجرائم؟ هل كان الشيخ سعيد من مقاتلي حزب العمال حتى ارتكبوا بحقه وبحق أقربائه أبشع مجزرة في التاريخ؟ إذًا، فهدف دولة الاحتلال واضح وهو القضاء على الشعوب التي تطمح للحرية وبالتحديد الشعب الكردي".

وفي ختام حديثه وجه سليمان رسالة إلى شعوب المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي محذرًا من أن "ما يجري في مناطق الدفاع المشروع هو بموافقة دولية، وعلى الشعب الكردي في المنطقة مساندة إخوتهم هناك لأنها حرب مصيرية، فهدف دولة الاحتلال تصفية الشعب الكردي، والوصول إلى الموصل وكركوك، وإعادة الخلافة العثمانية الزائلة".

"علينا مساندة مقاتلي الدفاع الشعبي حتى لا نتجزأ أكثر"

أما عضوة مجلس عوائل الشهداء، شكرية مسلم، فقالت "إن مجلس عوائل الشهداء يحيي المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع للدفاع عن الوجود الكردي هناك وفي كل بقعة جغرافية، لأن هذه المعركة مصيرية وهدف دولة الاحتلال التركي أصبح واضحًا للجميع وهو إنهاء الكرد".

وأضافت "علينا مساندة مقاتلي الدفاع الشعبي حتى لا نتجزأ أكثر لأننا نمر بأيام عصيبة إزاء مؤامرة يحوكها لنا أعداؤنا، ودولة الاحتلال التركي لا تطيق سماع كلمة اسمها الكرد، وادعائها بأنها تحارب حزب العمال الكردستاني مجرد غطاء لارتكاب المجازر بحق الكرد".

وقالت مختتمة حديثها "ولكن نقول لدولة الاحتلال التركية "إن ما تسعين إليه بعيد المنال وأصبحنا على علم بمخططاتك ولم نعد نرضى بالذل والعبودية وخطونا خطوات كبيرة نحو الحرية، وعلى الشعب أن يدرك أن هناك من يدافع عنه لذا عليه الخروج إلى الساحات للتضامن مع مقاتلي الدفاع الشعبي، لأن المقاومة ليست فقط بالسلاح بل بإثبات الوجود أيضًا".

(ج)

ANHA