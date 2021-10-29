أسر الشهداء: استهداف PDK لقوات الكريلا سياسة معادية للكرد

منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتشارك أمهات السلام من مقاطعات إقليم الجزيرة في خيمة الاعتصام المنصوبة أمام معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور (جنوب كردستان)، المطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي، اللذين استشهدا إثر كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في آب/أغسطس الماضي.

وعن هذا، أجرت وكالتنا لقاءاً مع أمهات الشهداء القاطنات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، استنكرن خلال سياق حديثهن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الكريلا، مشيدات في الوقت ذاته بالمقاومة التاريخية التي يبديها مقاتلي ومقاتلات قوات الكريلا.

أم الشهيدة "تكوشين"، عواش محمد، أشارت إلى أن الديمقراطي الكردستاني يطبق التعليمات الواردة له من دولة الاحتلال التركي ضد الكرد وحركة حرية كردستان.

'لا نقبل خيانة PDK بحق شهداؤنا'

واعتبرت الأم عواش محمد استشهاد مقاتلي الكريلا في خليفان بجنوب كردستان خيانة بحق الكرد، مطالبة الديمقراطي الكردستاني السماح لأمهات السلام بالعبور إلى باشور كردستان، وتسليمهن جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم، وقالت: "لا نقبل هذه الخيانة بحق شهداؤنا".

كما ناشدت أهالي باشور بالوقوف في وجه سياسة الديمقراطي الكردستاني، ومساندة أمهات السلام اللاتي يتواجدن على حدود باشور لتسليم جثماني الشهيدين.

هذا، ولا تزال الوفود تتوافد إلى خيمة الاعتصام المنصوبة منذ ما يقارب 24 يوماً، يشارك فيها بشكل يومي الأهالي وأمهات السلام والشهداء وممثلين عن الإدارة الذاتية والمجالس المحلية والمؤسسات المدنية في إقليم الجزيرة، مستنكرين خيانة PDKوداعين إلى تسليم جثماني الشهيدين لذويهم.

من جهتها، قالت أخت الشهيد "ريناس" آيتان رشو "قدمنا فلذات أكبادنا في سبيل حماية أرضنا ومكتسباتنا، لن نقبل خيانة الديمقراطي الكردستاني بحق دماء شهدائنا"، مؤكدة أن الكمين الذين نصبه الديمقراطي الكردستاني "لأبنائنا المطالبين بتحرير أرضنا من رجس الاحتلال، ورفضهم تسليم جثامين الشهداء لذويهم، ليس سوى تصرف يقوم به أعداء الكرد".

كما، أكدت أن عوائل الشهداء "لن ينسوا خيانة PDK بحق أبنائهم الذين يناضلون من أجل القضية الكردية"، موجهة حديثها إلى الديمقراطي الكردستاني بعدم الرضوخ لمطالب وتعليمات الاحتلال التركي، وأجزمت بالقول "فهي حتماً ستتخلى عنهم بعد تحقيق أجنداتها".

رسالة إلى PDK.. 'لا فرق بينكم وبين أعداء الكرد'

وتساءلت آيتان رشو، لماذا الديمقراطي الكردستاني يمنع أمهات السلام بالعبور إلى باشور لتسلم جثماني الشهيدين، ما هدفكم وراء هكذا ممارسات؟ وقالت "لا فرق بينكم وبين أعداء الكرد".

من جهتها، استنكرت أم الشهيد "مصطفى"، دلشان عثمان، هجمات قوات حزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا، ونصبهم لكمين غادر استشهد على إثرها 5 مقاتلين من قوات الكريلا، معربة عن تضامنها مع مقاومة أمهات السلام المتواجدات على حدود باشور (جنوب كردستان) اللاتي يطالبن تسليم جثماني الشهيدين.

(ي م)

ANHA