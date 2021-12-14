أسر الشهداء: استهداف الشهيد مروان بدل استهداف لإدارة شنكال الذاتية

لطالما تعرض الشعب الكردي في شخص المجتمع الإيزيدي للإبادات والمجازر على يد الدولة التركية الفاشية؛ والشهيد مام زكي شنكالي وزردشت شنكالي مثال على ذلك.

وكانت آخر مجازرها؛ استهداف الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل مع طفليه عبر طائرة مسيّرة، مما أدى إلى استشهاده.

وأعرب أعضاء مجلس عوائل الشهداء وأهالي إقليم عفرين لوكالتنا عن سخطهم حيال هذا الهجوم الذي استهدف بدل في الـ7 من كانون الأول الجاري في ناحية خانصور بقضاء شنكال.

وأشارت عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، هاجر عبدو، إلى أن الشهيد مروان بدل كدح كثيراً من أجل حرية شعبه، لذا يجب على المؤسسات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، أن تتحرك عاجلاً لإيقاف الهجمات التي تطال الكرد.

وشددت هاجر عبدو على أنهم سيواصلون النضال على نهج شهدائهم، وأن الاحتلال لن يستطيع هزيمتهم.

"نحن سنحقق حريتنا بفضل فكر القائد أوجلان".

ومن جانبها نوهت عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، أمينة قنبر، أن قوى السلطة تستهدف الشخصيات الكردية الحكيمة كونها تخاف منهم، وتدرك أن بإمكان هذه الشخصيات القضاء عليها.

وأضافت "الشعب الكردي تدرب على فكر وفلسفة القائد أوجلان، لذا لن يستطيع أن أحد إبادتنا"، مختتمة بالقول: "نحن سنحقق حريتنا بفضل فكر القائد أوجلان".

"الشعب الكردي سيقاوم حتى يقرر مصيره بنفسه"

فيما أوضح المواطن هجار حسن، أن العدو يستهدف ذهنية المجتمع على الدوام، لأنه يعرف أن الشعب غير الواعي يُهزم بسهولة، وزاد قائلاً: "لذا يجب على الشعب الكردي الوقوف في وجه الأعداء بذهنيته الحكيمة".

كما أكد أن الفاشية التركية باستهدافها للشخصيات الوطنية لن تصل إلى مبتغاها كون "الشعب الكردي سيقاوم حتى يقرر مصيره بنفسه".

(س ر)

ANHA