أسر الشهداء: الصمت الدولي يشجع تركيا على استخدام الكيماوي ضد الكرد لإبادتهم

يستخدم جيش الاحتلال التركي في هجماته على مواقع قوات الدفاع الشعبي، إلى جانب الأسلحة المتطورة، الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وذلك بهدف إضعاف إرادة القوات وتنفيذ مخططاته الاستعمارية.

واستُخدمت الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي في العديد من المرات؛ كان أبرزها استخدام صدام حسين غاز الخردل لارتكاب مجزرة بحق الكرد في حلبجة في آذار عام 1988، راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شهيد، كما استخدم جيش الاحتلال التركي خلال عدوانه على عفرين، الأسلحة الكيماوية في عدد من القرى منها قرية شيخوزة التي ضربت ثلاث مرات.

واستخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان. وبحسب آخر إحصائية لقوات الدفاع الشعبي، فقد استخدم جيش الاحتلال الأسلحة الكيمياوية 157 مرةً وسط صمت المجتمع الدولي.

الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، عدنان شيخ محمد، استنكر الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي، وعدم اتخاذ مواقف صارمة إزاء استخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الكيماوية).

وقال عدنان شيخ محمد: "هذه ليست المرة الأولى التي يستعمل فيها الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكرد. فقد استخدم الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في قرية شيخوزة خلال العدوان على عفرين، ضد الأهالي الذين رفضوا الخروج من قريتهم".

وتابع شيخ محمد حديثه بالقول: "إن الصمت الدولي حيال استخدام تركيا الأسلحة المحرمة مهّد الطريق لاستخدامها مرة أخرى في هجماتها على مواقع قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان، وذلك بهدف إضعاف مقاومتهم واستكمال تنفيذ مخططاتهم في احتلال أراضي كردستان".

ودعا شيخ محمد في ختام حديثه، الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية إلى محاسبة تركيا على استخدامها الأسلحة المحرمة دولياً.

من جهته، قال حسين مراد، الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين: "بعد فشل قوات الاحتلال التركي في التقدم خلال هجماتها على مواقع قوات الكريلا في جنوب كردستان، استعان بالأسلحة الكيماوية واستخدمها ضد الكريلا بهدف تنفيذ مخططاته الاحتلالية".

وتابع حسين مراد حديثه: "المجتمع الدولي الذي لم يظهر أي رد فعل حقيقي خلال استخدام صدام حسين غاز الخردل ضد الكرد في حلبجة عام 1988، وارتكابه مجزرة بحق أكثر من 5000 مدني، يقف اليوم مرة أخرى صامتاً إزاء جرائم الاحتلال التركي واستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي والشعب الكردي".

وأنهى مراد حديثه بالتأكيد على أن الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي مستمرون بمقاومتهم "رغم لجوء الاحتلال التركي إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً".

أما خديجة إيبو، الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، فقد استنكرت استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي والشعب الكردي، وأكدت أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية المجازر التي ترتكبها تركيا بحق الشعب الكردي".

(ك)

ANHA