أسر الشهداء: القوى الدولية شريكة مع دولة الاحتلال في استخدام الكيماوي ضد الكريلا

تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، منذ 23 نيسان عام 2021، مستخدمةً خلال هجماتها الأسلحة الكيماوية والغازات الخانقة والسامة في مسعى لها؛ لتوسيع دائرة احتلالها واستكمال سياسة الإبادة بحق شعوب كردستان.

وحسب إحصائية المركز الإعلامي، لقوات الدفاع الشعبي عام 2022، فقد استخدم الاحتلال التركي 3280 هجوماً بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، وعلى الرغم من توجيه قيادة قوات الدفاع الشعبي ومنظومات المجتمع الكردستاني عشرات الدعوات للمؤسسات المعنية؛ بالتحقيق في الهجمات الكيماوية التركية، إلا أن الدول الأوروبية تتغافل ولم تتحرك ساكناً.

فيما تتوالى ردود فعل كافة الأوساط الشعبية وأسر الشهداء خاصةً، حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، داعين كافة الشعوب، لدعم مقاتلي الكريلا المدافعين عن كردستان وحرية الشعوب.

وفي هذا السياق، استنكر شقيق الشهيد في قوى الأمن الداخلي (اسماعيل مورو)؛ خليل مورو، هجمات دولة الاحتلال التركية التي تشنها على مقاتلي الدفاع الشعبي في جنوب كردستان، بالتزامن مع استخدامها الأسلحة المحرمة دولياً.

مشيراً إلى أن " هدف دولة الاحتلال التركي حيال هجماتها على مقاتلي الكريلا، هي النيل من إرادة شعوب كردستان والقضاء على المشروع الديمقراطي الذي تنتهجه شعوب كردستان".

ونوه مورو إلى أن مقاتلي ومقاتلات الكريلا هم الذين دافعوا وحرروا مدينة كوباني وقضاء شنكال، أثناء هجوم مرتزقة داعش عام 2014، لافتاً، " على القوى الدولية مكافأة مقاتلي الكريلا على مقاومتهم ووقوفهم في وجه أخطر مجموعة إرهابية مرتزقة (داعش)، لا أن تتغاضى عن هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مقاتلي الكريلا".

وهذا كانت قوات الكريلا قد هرعت إلى شنكال أثناء هجوم داعش 3 آب 2014 بعد فرار 12 ألف مسلح من قوات الديمقراطي الكردستاني تاركين الإيزيدين يتعرضون للمجازر، وأبدت قوات الكريلا ملاحم بطولية فيها.

من جانبها، أوضحت، زوجة الشهيد في قوى الأمن الداخلي (حميد نواف)؛ شيخه خليل، إلى أن صمت القوى الدولية المستمر حيال هجمات دولة الاحتلال التركية بالأسلحة المحرمة دولياً على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، يدل على وجود اتفاقية بينها وبين دولة الاحتلال التركي من أجل مصالحهما، وتأييد سياسة الاحتلال".

'سنقف إلى جانب أبنائنا الكريلا وسنقاوم الاحتلال بكافة الوسائل الشرعية الممكنة'

وأهاب والد الشهيدة في صفوف قوات الدفاع الشعبي (بريفان داوه)؛ شريف داوه، شعوب كردستان كافةً، بالانتفاضة في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، وتوحيد صفوفها خلف الكريلا، مؤكداً، " لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي بل سنقف إلى جانب أبنائنا الكريلا وسنقاوم الاحتلال بكافة الوسائل الشرعية الممكنة، لأن الكريلا؛ هي إرادة شعبنا من أجل تحقيق النصر".

(م ح)

ANHA