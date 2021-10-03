أسر الشهداء: المجلس الوطني الكردي أخطر من داعش

وجاء حديث أسر الشهداء في الإقليم لوكالتنا في الوقت الذي يحاول فيه المجلس الوطني الكردي إثارة المشاكل في مناطق شمال وشرق سوريا بحجة ارتفاع سعر بعض المواد الغذائية والمحروقات والتظاهر، تاركين خلفهم أهالي المناطق المحتلة يتعرضون للخطف والسلب دون أن يصدروا أي بيان يدينون فيه الأعمال الإجرامية لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق الأهالي في تلك المناطق.

'مجموعة من المخربين وعملاء لدولة الاحتلال التركي'

العضوة في مجلس عوائل الشهداء جيهان بوزان قالت بأن "المجلس الوطني الكردي مجموعة من المخربين وعملاء لدولة الاحتلال التركي يسعون بشتى الطرق لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا، لترضى عنهم تركيا وتدعمهم بالمال فهم من أجل ذلك يفعلون كل شيء وحتى لو كان ذلك على حساب الكرد".

وأضافت: "لو كانوا حقاً من نسل كردي لكنّا الآن رأينا منهم بياناً يدينون فيه الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الاستخبارات التركية ومرتزقتها في المناطق المحتلة من عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري سبي/ تل أبيض. نحن لا نريد منهم أكثر من ذلك، ولكنهم للأسف أصبحوا عملاء لدولة الاحتلال وأصبح المال عندهم أهم من الأرواح التي تفقد يومياً في هذه المناطق".

'المجلس الوطني الكردي أخطر من مرتزقة داعش'

أما العضو في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات فتحي علي فقال بأنه "لو أردنا التحدث عن المجلس الوطني الكردي علينا أن نعرف كيف نشأ هذا المجلس، فهم مجموعة من الأشخاص انشقوا من أحزاب كردية عدة وأصبحوا تحت إمرة تركيا وعملاء لها في المنطقة، ينفذون المخططات التركية في المنطقة من خلال التخريب وهم أخطر من مرتزقة داعش".

وأشار: "المجلس الوطني الكردي يحتل الصدارة بين عملاء دولة الاحتلال التركي وهو عينه التي يرى بها والنار التي تحرق جسد الكرد في روج آفا في الأعوام الأخيرة، وما يحصل في المناطق وصمت المجلس حيال تلك الجرائم أكبر دليل على أنه شريك بهذه الجرائم".

'لماذا لا يتظاهر المجلس الوطني الكردي في عفرين والمناطق المحتلة'

وبدورها قالت العضوة في مجلس عوائل الشهداء شكرية مسلم بأن "المجلس الوطني الكردي منذ نشأته وعمله التخريب، ماذا قدم للكرد غير التشريد؟، ماذا فعل للمناطق المحتلة غير شرعنة الاحتلال التركي هناك؟، فهو لا يعنيه شيء غير تحقيق مصالحه، وهذا التخريب ليس لصالح الكرد في وقت يتعرض فيه الكرد لمؤامرة كبرى".

وتساءلت شكرية "لماذا لا يتظاهر أعضاء المجلس الوطني الكردي في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى من قبل دولة الاحتلال التركي؟، لماذا لا يصدر المجلس بياناً يدين فيه الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا أو الحصار المفروض علينا؟".

(ن ك/ج)

ANHA