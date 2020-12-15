أسر الشهداء: الهجمات لا تخدم الكرد وتزيد الشرخ بين القوى الكردستانية

تستمر ردود فعل الشعب الكردي المستنكرة لممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، وخاصة بعد استهدافه لآليات قوات الدفاع الشعبي في مدينة أمدية في مدينة دهوك في باشور.

وبهذا الخصوص، أدلى مجلس عوائل الشهداء في حلب ببيان إلى الرأي العام العالمي، مطالبين بعدم انجرار حزب الديمقراطي الكردستاني وراء مخططات الدولة التركية.

شارك العشرات من عوائل الشهداء أمام مجلسهم الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في قراءة البيان.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء عواش جاويش.

وجاء في نص البيان:

"منذ فترة زمنية وجنوب كردستان يعيش في أزمة خانقة، نتيجة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الخاطئة والمرتبطة بأجندات خارجية وعلى رأسها الدولة التركية الفاشية.

حيث تؤثر هذه السياسات سلبًا في جميع أجزاء كردستان فبدلًا من لجوء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى وضع الحلول للأزمات التي تمر بها، من مظاهرات نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، واتباع سياسة التفرد في اتخاذ القرارات المرتبطة بالأجندات الخارجية، يلجأ إلى معادات حركة التحرر الكردستانية في شخص حزب العمال الكردستاني لخلق حرب داخلية كردية- كردية، وهو مخطط يديره الدولة التركية للقضاء على آمال الشعب الكردستاني في نيل حريته.

وبتاريخ 13/12/2020 شن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هجومًا غادرًا على مواقع الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، مما أدى إلى إصابة 3 مقاتلين بجروح.

ونؤكد أن هذا الهجمات لا تخدم القضية الكردية وتزيد الشرخ بين الأحزاب والقوى الكردستانية في وقت نحن بأمسّ الحاجة إلى اتباع سياسات قيّمة في ترتيب البيت الكردي وانعقاد مؤتمر الوطني الكردستاني.

وإن هذا العدوان الغادر على بناتنا وأبنائنا في جبال كردستان الذين يدافعون عن كرامتنا ووجودنا أمام الفاشية التركية التي تنفذ مخططاتها بأدوات تسمي نفسها أنها كردية.

وباسم مجلس عوائل الشهداء في حلب ندين هذا العدوان الغاشم، ونطالب شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة بالوقوف في وجه مخططات الدولة التركية، ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوضع حد للعدوانية التركية على المجتمع الكردي ونقول كفاكم لعبًا بمصير الشعب الكردي".

(س ر)