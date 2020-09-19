أسر الشهداء: على كل كردي حر مساندة المقاومين في حفتانين

منذ 17من حزيران/يونيو الفائت ومنطقة حفتانين الجبلية في باشور(جنوب) كردستان تتعرض لهجمات وحشية يشنها جيش الاحتلال التركي بهدف احتلال المنطقة والقضاء على الوجود الكردي فيها.

وحول هذا الموضوع، يقول الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني سليمان سليمان لوكالة أنباء هاوار إن "دولة الاحتلال التركي تقتل المدنيين العزل في منطقة حفتانين وتخفي وحشيتها خلف ستار محاربة الكريلا، هذه السياسة لم تعد خافية على أحد لأنها منذ مئات السنين تقتل الكرد بدماء باردة أينما وجدوا".

وأضاف سليمان سليمان "نحن في مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني نساند قوات الدفاع الشعبي في حفتانين لأن كل شهيد يستشهد في حفتانين لا فرق بينه وبين من يستشهد في مدن روج آفا، لأن روج آفا ارتوت قبل الآن بدماء الشهداء من أجزاء كردستان الأربعة".

وناشد سليمان في نهاية حديثه الشعب الكردي والقيادات الكردية وكل كردي حر في أجزاء كردستان الأربعة بمساندة قوات الدفاع الشعبي في حفتانين، "لأن الانتصار في حفتانين يعني الحرية للشعب الكردي".

وأدان العضو في مجلس عوائل الشهداء ولات شيخو الحرب المعلنة من قبل دولة الاحتلال التركي على حفتانين، ووجه من كوباني "رسالة سلام إلى الأبطال في حفتانين"، وأكد بقاءهم مع المقاومين في حفتانين "حتى آخر قطرة دم تجري في عروقهم".

وأضاف شيخو "لولا دماء شهداء الكرد في أجزاء كردستان الأربعة لما أصبحت كوباني رمزًا للمقاومة، لذا ندعو الكرد إلى الاتحاد، كما اتحدوا في كوباني ويساندوا المقاومين في حفتانين ليثبتوا للعالم مرة أخرى أن الكرد لا يرضون بالذل والعبودية".

أما العضوة في مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني روناهي حجو فقالت إن "دولة الاحتلال التركي تحاول الثأر من الكرد عبر إعلانها الحرب على حفتانين، ولكنها ستفشل كما فشلت في المرات السابقة بفضل المقاومة البطولية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي، ودعت الشعب الكردي إلى الدفاع عن وجوده في حفتانين، وكل بقعة في الأرض يعاني فيها الكرد من الظلم والبطش".

(ج)

ANHA