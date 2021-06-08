أسر الشهداء: على الشعب الكردي الاتحاد لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان

منذ المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد لله أوجلان منذ أكثر من 22 عامًا، لا تزال المنظمات الحقوقية والإنسانية تنأى نفسها عما يتعرض له أوجلان من عزلة، وبدورها تحاول دولة الاحتلال، من خلال فرض العزلة، إغلاق الطريق أمام أوجلان لإيصال فكره إلى شعب المنطقة الرافض لهذه العزلة والطامح للحرية.

وحول العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، التقت وكالتنا أسر الشهداء في مدينة كوباني، التي عبّرت عن رفضها لهذه العزلة.

محمد سينو والد الشهيد حمزة كوباني قال "نحن أسر الشهداء علينا المضي بهذا الفكر حتى تحقيق حريتنا الغائبة، لأن فكر القائد عبد لله أوجلان فكر حساس، وهذا ما جعل دولة الاحتلال التركية تفرض العزلة عليه، لأن حرية الشعوب تكمن فيه، وبالتحديد الشعب الكردي الذي يحاربه الاحتلال ويحاول إبادته منذ قرون".

وأضاف محمد سينو "لا نستغرب من صمت المنظمات الدولية والحقوقية حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لأن من شارك في المؤامرة على القائد منذ 22 عامًا حتمًا سيكون شريكًا في هذه العزلة، وأغلب المنظمات الدولية هي أجندة لدول تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب شعوب المنطقة".

'لن نرضى بالذل وعلينا الالتفاف أكثر حول فكر القائد'

وبدورها قالت مدينة إبراهيم، والدة الشهيد شاهين كوباني، "نحن أمهات الشهداء لن نرضى بالذل أبدًا، لذا يتوجب علينا نحن أسر الشهداء الالتفاف أكثر حول فكر القائد عبد الله أوجلان، لأن دولة الاحتلال تسعى بشتى الطرق إلى القضاء على هذا الفكر الحر، وتحاول أيضًا أن تنفي شهداءنا وأبناءنا الكريلا من ذاكرتنا، شهداءنا الذين رسموا لنا طريق الحرية بفكر القائد".

وأضافت مدينة إبراهيم "شهداؤنا بذلوا أرواحهم لنصل إلى طريق آمن، وهذا الطريق يكمن في فكر القائد وفلسفته، وبعد كل ما توصلنا إليه علينا العمل بجد أكثر، ونتحد لنقف في وجه دولة الاحتلال، ونكسر العزلة المفروضة على القائد بوحدتنا ودماء شهدائنا، ويجب ألا ننتظر شيئًا من أحد لأن كل دول العالم متفقة علينا مع دولة الاحتلال التركية التي تحاول إبادتنا".

أما روجين إبراهيم شقيقة الشهيد مامد كوباني، فقالت "إن العزلة المفروضة على القائد هي عزلة على الشعب الكردي، وهدف دولة الاحتلال هو القضاء على الشعب الكردي، وتسعى بشتى الطرق إلى تحقيق ذلك، سواء من خلال فرض العزلة على القائد، أو شن الهجمات عبر جيشها على جبال كردستان".

وشددت روجين إبراهيم على أن "الكرد عليهم النزول إلى الساحات، لأن ذلك هو الحل الأمثل للوقوف في وجه دولة الاحتلال، وكسر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، لأن الوقت وقت الحرية، ويكفي عزلة على قائد يحاول إيصال شعبه إلى بر الأمان، فإذا أراد الكرد تحقيق ذلك عليهم بالوحدة، والالتفاف حول فكر القائد، والكريلا في جبال كردستان".

(ن ك/ج)

ANHA