أسر الشهداء: اغتيال المناضل شكري مؤامرة تركية لـ PDK اليد الطولى فيها

واستشهد عضو مجلس عوائل الشهداء لحزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت (شكري سرحد)، الجمعة الماضي، إثر تعرضه لهجوم مسلح من قبل الاستخبارات التركية في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان).

وفي هذا الخصوص، قالت والدة الشهيد آلان أمانوس، رمزية إبراهيم، إن استشهاد عضو مجلس عوائل الشهداء لحزب العمال الكردستاني شكري سرحد، جرى "بيد الاستخبارات التركية، وللحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أيضاً اليد الطولى في هذه الجريمة ".

وطالبت رمزية إبراهيم، الديمقراطي الكردستاني، بالكفّ عن التواطؤ مع دولة الاحتلال التركي، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الكرد، وشددت على وجوب محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد بقولها: "يجب أن يحاسب مَن قاموا باغتيال المناضل شكري سرحد في مدينة السليمانية".

اغتيال المناضل شكري مؤامرة تركية بحق الشعب الكردي

أمّا والد الشهيد ديروك، أمين محمد، فقد أدان المؤامرة التركية بحق الشعب الكردي، في إشارة إلى جريمة اغتيال المناضل ياسين بولوت (شكري سرحد)، واعتبر محمد، أي قوة تهاجم الكرد أو تساند الدولة التركية "خائنة بكل معنى الكلمة".

كما استنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحق الشعب الكردي وارتكابه الجرائم بحقه، وطالب بمحاسبة مرتكبي "الجريمة اللا أخلاقية" بحق الشهيد شكري سرحد.

على أهالي باشور الوقوف في وجه تركيا وPDK

ومن جانبه، أوضح والد الشهيد نودم، رمزي بكر، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح أداة بيد الاستخبارات التركية ووسيلة لتنفيذ عملياتها بحق حزب العمال الكردستاني.

وناشد بكر أهالي باشور (جنوب كردستان) للوقوف في وجه سياسة الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية، وألا يستسلموا أمامهم، مضيفاً بقوله: "إن الذين لا يريدون مصلحة الشعب الكردي هم شركاء مع الفاشية التركية".

(س ر)

ANHA