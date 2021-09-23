أسر الشهداء تطالب PDK بتوضيح موقفه من جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد

تتوالى ردود الفعل حول اغتيال المناضل، ياسين بولوت الاسم الحركي شكري سرحد، الذي اغتالته الاستخبارات التركية في السليمانية في باشور، يوم الجمعة الفائت.

مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات استنكر عملية الاغتيال ، وعبّر عن غضبه من الهجمات الوحشية التي يشنها جيش دولة الاحتلال على منازل المدنيين في عموم كردستان، وكذلك الاغتيالات التي يمارسها تجاه المناضلين والقادة الكرد.

العضوة في مجلس عوائل الشهداء بناحية صرين، جنوب مدينة كوباني بـ 35 كيلو متراً، فردوس كنو، قالت إن "اغتيال الرفيق شكري سرحد من قبل دولة الاحتلال التركي، الذي بدأ بخطة جديدة للنيل من شعب المنطقة عبر عملائها، هو استهداف المناضلين والقادة، واغتيال الرفيق سرحد خسارة كبيرة لمجلس عوائل الشهداء ولعموم شعب المنطقة".

وأشارت فردوس: "نحن في مجلس عوائل نؤكد لدولة الاحتلال التركي أنها لن تستطيع النيل من إرادتنا، وسنصمد في وجه هجماتها على المنطقة، لأننا ماضون على خط رسمه لنا شهدائنا".

العضوة في مجلس عوائل الشهداء بناحية صرين، بهدينان شيخ محمد، قالت "دولة الاحتلال التركي بعد الهزائم المتكررة التي تعرضت لها في جبال كردستان، بدأت باستهداف المناضلين والمدنيين بالطيارات المسيّرة أو بالاغتيالات".

وطالبت بهدينان الحزب الديمقراطي الكردستاني" سحب يده من يد الاستخبارات التركية التي هدفها إبادة الكرد"، مضيفة "يكفي خيانة، لأنه حان الوقت ليتخذوا قراراتهم بأنفسهم، ولا يتلقوا التعليمات من الاستخبارات التركية".

وبدورها، قالت العضوة في مجلس عوائل الشهداء بمدينة كوباني، أمينة ياسين "ما قامت به دولة الاحتلال هو عمل جبان ، والحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً مشارك ، وأقول لمن يمثلون هذا الحزب: ألا تخجلون من أنفسكم؟".

واختتمت أمينة ياسين حديثها بالقول: "نحن الكرد في روج آفا، لا نقبل الاغتيالات التي يتعرض لها مناضلونا، سواء داخل روج آفا أو خارجها، فهدف دولة الاحتلال واضح وأعلنت حرباً شاملة علينا، لذا على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يراجع حساباته، ويعلن موقفاً علنياً، إما سحب يده من يد تركيا، أو البقاء جانباً وعدم مشاركته في اغتيال قادتنا".

(ن ك/ج)

ANHA