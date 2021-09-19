أسر الشهداء تطالب PDK بالكف عن معاداة الكرد

ويواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK سياساته المعادية للكرد، وانتهاجه لسياسات خطيرة، رامية إلى إبادة الكرد واحتلال أراضي كردستان، عبر مشاركته في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع في باشور.

وطالبت أسر الشهداء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكشف عن مصير مقاتلي الدفاع الشعبي المختطفين لديه وعددهم ثلاثة ، والعدول عن خيانته للقضية الكردية وكردستان ومعاداته للكرد، بالتواطؤ مع تركيا لاحتلال المزيد من أراضي باشور.

وأدى، ما تشهده المنطقة، إلى تيقن الشعب الكردي أن الديمقراطي الكردستاني بات شريكًا علنيًّا للاحتلال التركي في محاربة حركة حرية كردستان، وتحقيق مصالح الاحتلال التركي في احتلال باشور.

رفض لسياسة PDKواعتبار مشاركته للاحتلال خيانة

رفضت أسر الشهداء سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعتبرت أن ما يقدِم عليه الحزب خيانة للكرد.

والد الشهيد "روبار سري كانيه" عبد الرزاق محمد، قال في مستهل حديثه عن ما يدور في باشور: "هجمات الاحتلال التركي بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمرة على باشور، وهذا ينبئ بالخطر على الكردستانيين".

وأضاف "في تاريخ الشرق الأوسط، تبيّن مرارًا وتكرارًا أن خيانة الكردي للكردي أدت إلى عدم وصول الكرد لحقوقهم، وفشل ثوراتهم".

وأشار محمد إلى أن الهجمات التي يتعرض لها الكردستانيون في شمال وشرق سوريا، وفي باشور، هي محاولة إبادة الكرد والشعوب المتعايشة في هذه المناطق، ومشاركة الديمقراطي الكردستاني في هذه الهجمات هي خيانة بحق الكرد.

محاربة الكريلا واختطاف مقاتليها تؤكد الخيانة بحق الكرد

ونوّه محمد إلى أن ما يؤكد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، هو قيام قواته باختطاف مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا إلى الآن.

ومن جانبه أكد أحمد أسعد شقيق الشهيد "إبراهيم أسعد"، أن ما تحقق للكرد من مكتسبات هي نتاج تضحيات الشهداء، الذين لم يبخلوا بأرواحهم في سبيل الوصول إلى حرية الكرد ووحدة كردستان، وليس نتاج سياسة عائلة أو غيرها.

أسر الشهداء سدٌّ منيع في وجه العمالة والخيانة

وقال أحمد أسعد "نحن، أسر الشهداء سوف نقف في وجه كل من يسعى إلى تقسيم الكرد، والتمييز بين أجزاء كردستان، وفي وجه كل خائن وعميل يساعد المحتل التركي على احتلال أراضي كردستان".

أما والد الشهيد "خبات" محمد عيسى، فقد أدان واستنكر موقف الديمقراطي الكردستاني بمشاركته لتركيا في احتلال باشور، وقال: "الكريلا هم من يقومون بحماية جغرافية كردستان، وهم القوى الرئيسة لحماية الكرد في وجه الاحتلال".

وأضاف "موقف PDK معروف، وهو الخيانة والوقوف إلى جانب دولة الاحتلال التركي ضد القضية الكردية وحركة حرية كردستان".

وأكدت الأسر أنه على PDK الكف عن معاداة الكرد، والعدول عن سياسة الخيانة.

مطالب بالكشف عن مصير مقاتلي الدفاع الشعبي

وطالبت أسر الشهداء الديمقراطي الكردستاني PDK بالكشف عن مصير مقاتلي الدفاع الشعبي "الكريلا" المختطفين، مؤكدة أن "الكريلا" هم من يحمون كردستان والشعوب المتعايشة فيها.

ودعت الأسر، الشعب الكردي إلى الخروج في مظاهرات منددة في جميع أجزاء كردستان؛ لفضح سياسية الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني.

(أ م)

ANHA