أسر الشهداء تطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بالكشف عن قتلة الشهيد شكري

شهدت مدينة السليمانية قبل حوالي أسبوعين جريمة اغتيال الشهيد شكري سرحد (ياسين بولوت)، دون الكشف عن الجناة حتى الآن.

وأكد أسر الشهداء في حلب على ضرورة تكثيف العمل للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

للخونة يد في اغتيال الشهيد شكري سرحد

المواطن زعيم يوسف، والد الشهيد علي والمناضلة في صفوف حركة حرية كردستان جيهان، قال "إن العمل الجاد والنضال يجب أن يُضاعف للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها شهداؤنا".

وتابع حديثه بالقول "نعتبر جريمة اغتيال الشهيد شكري مدبَّرة من قبل الاستخبارات التركية بمشاركة الخونة الذين طالما دبروا المكائد ضد مكتسبات ثورتنا المشروعة".

على الاتحاد الوطني الكشف عن الجناة فوراً

أما الأم نزيفة محمد عرب، والدة الشهيد باهوز، فقد قالت إن الجريمة التي حدثت في السليمانية قبل مدة والتي أدت إلى استشهاد شكري هي جريمة لا يمكن السكوت عنها، مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني بالكشف عن الجناة فوراً.

وتابعت نزيفة حديثها "إن الأعداء يحاولون العمل على خلق عداوة بين الإخوة الكرد لتصفيتهم وإنهاء قضيتهم".

أما الأم عائشة ملا نعسان، أم الشهيد آزاد، فقد استنكرت الجريمة التي أدت إلى استشهاد عضو لجنة التضامن مع أسر الشهداء في حزب العمال الكردستاني شكري سرحد، مطالبةً بالكشف عن المتورطين في تلك الجريمة وتقديمهم للعدالة.

(س ر)

ANHA