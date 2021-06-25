أسر الشهداء تناشد بعدم السماح لاحتلال باشور كردستان

منذ الـ 23 من شهر نيسان/ المنصرم، يشنّ جيش الاحتلال التركي هجمات وحشية على جنوب كردستان، بهدف القضاء على الشّعب الكردي ومحو وجوده.

وحول هذا الموضوع، تحدث عدد من أسر شهداء قوات الدفاع الشعبي و وحدات حماية الشعب ، لوكالتنا، شجبوا من خلال حديثهم دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان أمام سياسات و هجمات دولة الاحتلال التركي وعبّروا عن رفضهم لمشاركة الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي لمواجهة قوات الكريلا.

وأشار ابراهيم عثمان والد الشهيد عثمان و شقيق لشهيدين إلى أنهم كأُسَر الشهداء سلكوا طريق الوطنية و ضحوا بأبناءهم لينعم الشعب الكردي بحرية و سلام بعيداً عن الحروب التي تختلقها الدولة التركية منذ مئات السنين وإلى اليوم.

وعن الاقتتال الكردي بيّن إبراهيم إلى أن "الدولة التركية بعد خسارتها عسكرياً أمام قوات الكريلا لجأت إلى سياستها في خلق الفتنة بين الشعب الكردي والتي استطاعت من خلالها جرّ الحزب الديمقراطي إلى حافة الهاوية و معاداته لأخوته.

كما أوضح " أنهم كأسر كرد كانوا مساندين لثورة ملا مصطفى البرزاني في تحرير باشور كردستان واليوم قدّموا دماءهم في حركة التحرر الكردستانية دون تفرقة للخلاص من الاحتلال التركي وذهنيته الفاشية".

وبدورها نوهت روشن عبدالله رشيد زوجة الشهيد ريبر وشقيقة شهيدين إلى أنه "على الحزب الديمقراطي عدم الانجرار وراء سياسات الدولة التركية في خلق الفتنة و حدوث اقتتال كردي لأن هدف الدولة التركية هو كسر إرادة الشعب الكردي و خلق الخلافات بينهم لخدمة مصالحه الاحتلالية ".

روشن أكدت أنهم يعتبرون قوات البيشمركة أبناءاً لهم وعلى الديمقراطي إدراك ذلك و الوقوف مع قوات الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي لأن احتلال باشور سيكون تمهيداً لاحتلال روج آفا و كافة أراضي كردستان.

وناشدت روشن الشعب الكردي بالانتفاض ضد السياسات الاحتلالية للمنطقة.

و بدوره اضاف علي حاجي أحمد والد الشهيد ديار "أن ما يحدث اليوم على أرض الواقع هو حرب الوجود أو اللاوجود ، لأن ما يمارس بحق الشعب الكردي من استخدام الدولة التركية كافة الأسلحة المحرمة دولياً وسط صمت إقليمي ودولي يشير إلى ذلك".

علي حاجي أحمد أكد أنهم كأسر الشهداء مستعدون لتقديم المزيد من الشهداء بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان لتحرير كل شبر من تراب كردستان.

وناشد في نهاية حديثه الشعب الكردي و الأحزاب الكردية و الأديان بتوحيد الصف الكردي و إعلان الوحدة الوطنية في وقت نحن بأمس الحاجة إليها.

( آ د)

ANHA