أسر الشهداء تحيي السنوية الـ 34 لاستشهاد المناضل عزيز عرب

يصادف اليوم، الذكرى السنوية الـ34 لاستشهاد المناصل عزيز عرب الذي استشهد بتاريخ 17 نيسان 1986 ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية.

وإحياءً لذكراه، أصدر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة بياناً بحضور زوجات وأسر الشهداء، قرئ في مزار شهداء الكرامة في الريف الشرقي.

في البداية ألقى عضو مجلس الخط الشرقي عز الدين الخميس كلمة قال فيها إن المناضل عكيد أول شهيد من المكون العربي وكان حجر أساس لبناء نظامٍ ما بين الشعوب في المنطقة.

وأضاف:" المناضل عكيد صاحب مقولة "سأموت أنا العربي المولد، ولتحيا أخوة الشعوب الشرق أوسطية"، واليوم وبفضل هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والديمقراطية نعيش حياة كريمة".

بعدها قرأت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء في الكرامة، ابتسام الأحمد البيان.

وجاء في نصه:

"نحن اليوم هنا لإحياء الذكرى السنوية الرابعة والثلاثون لاستشهاد المناضل الأممي "عزيز عرب" في جبال كردستان وهو أول من انضم إلى حركة التحررية من أجل تخليص الشعوب من الظلم والاستبداد.

بالفعل نحن اليوم بفضل الشهيد "عزيز عرب" والآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية نعيش حياة حرة كريمة، كما أننا في هذه الأيام نحتفل بالذكرى السنوية الأولى للانتصار العظيم على تنظيم داعش في معركة الباغوز، حيث تم إنهاء وجود أعتى تنظيم إرهابي إجرامي في تاريخ البشرية بفضل قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت:"كان هذا الانتصار من أهم الانتصارات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية نيابة عن شعوب العالم، حيثُ اختلط الدم العربي والكردي والآشوري والأرمني، ولم يكن هناك فرق بين مكون وآخر، أقسمنا بكل شيء مقدس أننا لن نخون ولن نتنازل عن الأرض التي رُويت بدماء الشهداء، نحن شعب واحد ومصير واحد".

(ح م /س و)

ANHA