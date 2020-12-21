انتقد إداري شبيبة عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عارف بالي، سياسة الحزب الديمقراطي ضد خط المقاومة، ومحاولة هزيمة الكرد عبر تحالفه مع أعداء الشعب الكردي.

ودعا بالي، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ترك هذا النهج، واتباع نهج ديمقراطي، والعودة إلى الشعب لتنتصر ثورتنا، ونبني كردستان معًا بجباه عالية".

وأكد بالي أن الاستمرار في هذه السياسات "سيؤثر بشكل سلبي في ثورة روج آفا ومكتسباتها وحرية الشعب الكردي".

وشدد بالي على أنه "يجب أن نساند شعبنا ليستطيع أبناؤنا اتخاذ قرار مصيرهم بأنفسهم، لا من عواصم الدول المحتلة لكردستان، كما يجب أن نخرج من فلك السلطات المركزية الاستبدادية إلى إدارة شعبنا بأنفسنا".

بدوره، لفت نائب الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عزت حمو، إلى اتباع الحزب الديمقراطي الكردستاني "عقلية العدو لأنه في كل مرة تتحقق مكاسب للشعب الكردي في كردستان يزرع الأشواك في طريق ثورة الشعب الكردي، وهي إرادة الدولة التركية".

وأشار حمو إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اتفاقات على حساب شعب شنكال بهدف ضرب الإدارة الذاتية هناك ومساندة الدولة التركية، واتضح ذلك حين كانت تركيا تهاجم مناطق الدفاع المشروع، فبعد هزيمتها هناك، تريد تحقيق أهدافها بيد الديمقراطي الكردستاني".

وتساءل قائلًا "كيف ستقف تركيا معهم وهي تعادي الكرد؟"، واختتم: "هم يحملون اسم الأحزاب الكردية لكنهم بعيدون كل البعد عن مفهوم الكردياتية".

(م-ع/ج)

ANHA