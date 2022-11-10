أسر الشهداء تدين الهجمات الكيماوية التركية والعزلة على القائد عبد الله أوجلان

قرأت البيان، العضوة اللجنة ولاء أحمد، أمام مبنى المجلس، قالت في مستهله "ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية الفاشية في جبال كردستان، باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، ضد قوات الكريلا، ما أدى إلى استشهاد 17 من أبنائنا، كما ندين صمت القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حيال جرائم الدولة التركية وحكومة البارزاني".

وأضاف البيان الذي قرئ صباح اليوم "كما ندين العزلة المفروضة على القائد آبو في سجن إمرالي كاستمرار للمؤامرة الدولية، وعلى الرغم من زيارة منظمة CPT للسجن، فإنه لم يتم الكشف عن حالة القائد آبو".

واختتم البيان "نحن، أمهات وزوجات وأخوات وأبناء الشهداء، ندين ونستنكر هذه الجرائم بحق أبنائنا، ونطالب المنظمات الحقوقية بألا تقف مكتوفة اليد أمام إجرام الدولة التركية بحق أبنائنا والقائد آبو".

(د)

ANHA