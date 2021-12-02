أسر الشهداء تدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العدول عن الخيانة

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي ينظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في يومها الـ 59، وسط مطالب المعتصمين الحزب بتسلّم جثامين الكريلا الذين استشهدوا في كمين خليفان.

أعربت أسر الشهداء في إقليم عفرين، خلال حديث لوكالتنا، عن تضامنها مع فعالية خيمة الاعتصام، إذ قالت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، ثريا حبش، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يُسلّم جثامين الشهداء لذويهم لئلّا يؤكِد علانية أنه تسبب في استشهاد الكريلا.

وأضافت قائلة "يجب أن يرى العالم آلام أسر هؤلاء الشهداء ويدعموها لتسلّم جثامين أبنائها".

ومن جانبه دعا عضو مجلس عوائل الشهداء، إبراهيم خليل، الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال "دعوتنا للحزب الديمقراطي الكردستاني هو أن يتخلى عن التحالف مع الدولة التركية وأن يتراجع عن طريق الخيانة".

وتابع خليل قائلاً "سننتقم لشهدائنا من خلال مقاومتنا، فليعلم الحزب الديمقراطي الكرستاني جيداً أن هدف شهدائنا هو النضال والمقاومة".

كما قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء هيفين محمد "إن الكريلا الذين يستشهدون هم أبناؤنا جميعاً، من هنا من الشهباء، سنساند أمهات سيمالكا إلى أن يتسلّمن جثامين أبنائهن، ويجب على المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية أيضاً ألّا تلتزم الصمت حيال فعالية الأمهات هذه، وأن ترفع صوتها ضد الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكرستاني".

دعت هيفين محمد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الوقوف في وجه الدولة التركية عدوة الشعب الكردي، واختتمت قائلةً "يجب أن يراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه وكفى للاقتتال الداخلي".

(ر)

ANHA