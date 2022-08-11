أسر الشهداء في كركي لكي تستذكر 73 شهيداً وتعاهد بتصعيد المقاومة النضال

استذكر اليوم، مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، 73 مقاتلاً من أبناء الناحية، ممن استشهدوا خلال أشهر حزيران وتموز وآب في أعوام ومناطق مختلفة، خلال ثورة روج آفا، وصفوف حركة التحرر الكردستانية.

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، العشرات من ذوي الشهداء، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، ومؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، كلمة أشار خلالها إلى استمرار مخططات دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا.

كما لفت كنعان بركات إلى قفزة 15 آب، وأكد أن ثورة شمال وشرق سوريا نتاج المقاومة نفسها ضد الاحتلال التركي. وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في الحفاظ على أمن وأمان المنطقة، وفي الختام شدد الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، على ضرورة مساندة الأهالي للقوات العسكرية لصد الهجومات التركية.

من جهتها، نوّهت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي، زلفا بدرو، إلى نضال ومقاومة الشهداء من أجل تحرير مناطقهم، والعيش بحرية وسلام. وعاهدت بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

لتنتهي مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، عقب مشاهدة عرض سنفزيوني ضم صور الشهداء 73 من أبناء الناحية الذين استشهدوا خلال أشهر حزيران وتموز وآب في مناطق وأعوام مختلفة.

(ك-ع/آ)

ANHA