أسر الشهداء في حلب تستنكر التصرف اللاأخلاقي للسلطات التركية بحق الشهداء

تزداد ردود الفعل الشعبية المناهضة للممارسات التركية بحق أبناء الشعب الكردي في باكور (شمال كردستان)، بعد إرسال السلطات التركية رفات الشهيد عكيد إيبك المقاتل في قوات الدفاع الشعبي إلى ذويه عن طريق طرد بريدي، والذي يعدّ تصرفاً بعيداً عن القيم الأخلاقية والإنسانية.

واستنكاراً لهذه الممارسات أدلى، اليوم، مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ببيان إلى الرأي العام.

حيث تجمع العشرات من أسر الشهداء وأعضاء المجلس في ساحة الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وهناك وقفوا دقيقة صمت، ثم قُرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء زليخة قنبر، التي أدانت في بدايته بـ "الجريمة البشعة" التي قام بها الاحتلال التركي، الذي كان وما يزال ضد حرية الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والمساواة، وقالت "ندين الطريقة اللاأخلاقية في تسليم جثمان الشهيد عبر الطرد البريدي، بعد وضع الرفات داخل صندوق صغير موضوع في كيس لوالدته".

كما نوهت زليخة قنبر أن هذا التصرف لا يمثل أخلاق الشعب التركي وإنما أخلاق حزب العدالة والتنمية، وتابعت "هذا ليس غريباً على الحكومة التركية فلها تاريخ أسود وماضٍ شنيع مع شعوب المنطقة والشعوب العربية، احتلت أراضيها لمئات الأعوام وزجت أبناءها في حروب من أجل مصلحتها الاستعمارية، والآن تمارس نفس ذلك النهج من قتل الأبرياء وتدمير الأماكن المقدسة التاريخية والقضاء على الحضارات إلى جانب التهجير والتغيير الديمغرافي في أماكن احتلالها على مرأى ومسمع العالم أجمع".

وأضافت زليخة: "نطالب جميع مناضلي حقوق الإنسان والمؤسسات والجمعيات التي تعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على المجتمع الأخلاقي أن يروا الأخلاق التي تعمل بها حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان".

وعاهدت زليخة قنبر الشهداء والشعب بالمقاومة والمضي على درب الشهداء لتحقيق أحلامهم.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي الشهداء وتندد بالممارسات التركية.

(هـ ن)

ANHA