أسر الشهداء في حلب تدين اعتداءات الاحتلال على مزار الشهداء

تستمر الدولة التركية ومرتزقتها في القيام بانتهاكاتهم بحق أهالي المنطقة، حيث قاموا بتدمر مزار الشهداء في مدينة سري كانيه المحتلة وسط صمت دولي مخزٍ.

مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب أصدر بيانًا بصدد ذلك إلى الرأي العام بحضور العشرات من أسر الشهداء وزوجاتهم.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء عواش جاويش، وجاء فيه:

"في ظل صمت دولي وغياب دور المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي لكافة الأراضي السورية، قدم شعبنا كل ما لديه ليعيش بكرامة وحرية، إن حرب الدولة التركية التي تشنها بشكل مستمر على أهلنا في جميع أجزاء كردستان وعلى مناطق شمال وشرق سوريا تهدف إلى كسر إرادتنا وإرادة هذا الشعب الذي ناضل ومازال يناضل من أجل حريته وكرامته، والحفاظ على مكتسبات ثورته وهي ثورة الشهداء.

الدولة التركية هدفها الأول إفشال المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية وإثارة الفتن بين مكونات الشعوب والتغيير الديمغرافي لسكان المنطقة تهجير أهلها.

إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الديكتاتور أردوغان وأمام مرأى العالم وصمت حكومات العالم يضرب كل الأعراف والمواثيق والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان بعرض الحائط، مستخدمًا كل الأساليب اللاأخلاقية تجاه طمس هوية الشعب الكردي، وإبادة ثقافته وتاريخه، متجاوزًا الأعراف والأخلاق الإنسانية والروحية، كما فعل في عفرين وتل أبيض وسري كانيه وشنكال، إن هذه الممارسات كانت تمارس من قبل مرتزقة داعش الإرهابي، والآن يمارسها حزب العدالة والتنمية في شمال وشرق سوريا من قطع الرؤوس والتمثيل بجثث الشهداء والمدنيين وتدمير مزاراتهم واغتصاب النساء.

وفي ختام البيان، ناشدت الأسر كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمؤمنين بالديمقراطية والسلام التدخل لوقف انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها من تدمير مزارات الشهداء المقدسين".

(ع س/س و)

ANHA