أسر الشهداء في الطبقة: نبش قبور الشهداء إجرام وتصرف لاأخلاقي

وأثارت هذه الجريمة حفيظة ذوي الشهداء والمكونات المختلفة في شمال وشرق سوريا، وسط استنكارهم للموقف الدولي الداعم للمحتل التركي في الجرائم التي يرتكبها في المناطق المحتلة والتي يرتقي غالبيتها لجرائم حرب.

و أدانت الإدارية في لجنة زوجات الشهداء في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، خولة حميد "الإجرام التركي المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا وتدخله في الشؤون السورية بشكل مباشر وغير مباشر".

ولفتت خولة حميد" إلى أن آخر إجرام للمحتل التركي في مدينة عفرين وهو نبش مزار للشهداء في المدينة المحتلة "تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية بالعبث بأضرحة الشهداء الذين دحروا الإرهاب من المنطقة".

وأضافت خولة حميد أن "الدولة التركية تدّعي الإسلام ودائماً تقوم بمثل هذه الأعمال اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تعدت كل القيم والمبادئ والقوانين والأعراف الدولية".

وفي السياق ذاته، طالبت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الجرنية راجحة شلاش" المجتمع الدولي بتشكيل لجنة قانونية لإيقاف ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته وما يرتكبونه من أعمال لاإنسانية في المناطق المحتلة".

ومن جانبها، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في المنصورة فوزة محمد إلى حرمة المقابر وقالت: "إنسانياً، المقابر لها حرمات لا يمكن العبث بها، ونبش مزار الشهداء قريب من أعمال داعش في السابق، والآن تركيا تنتهج النهج ذاته".

وأدانت فوزة محمد " أعمال الاحتلال التركي وتخريبه لأضرحة الشهداء الذين تصدوا للغزو التركي أثناء احتلال مدينة عفرين السورية".

(م)

ANHA