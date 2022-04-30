أسر المقاومين في جبال كردستان لـ PDK: اخجلوا من أنفسكم وتراجعوا عن الخيانة

تستمر الهجمات الاحتلالية التركية على باشور كردستان. ويحبط حماة جبال كردستان، كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار هذه الهجمات.

أبدت أمهات كريلا وحدات المرأة الحرّة- ستار، وشقيقة شهيدٍ في صفوف الكريلا، في روج آفا لوكالتنا برأيهن بشأن الهجمات الاحتلالية التركية بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

إذ قالت والدة المقاتلة في وحدات المرأة الحرة – ستار سرهلدان جانه، ليلى كلَش: "نقول للحزب الديمقراطي الكردستاني’ أنتم تعقدون الاتفاقيات مع العدو على حساب دماء أبنائنا، وينبغي أن تقوموا بالوقوف بوجه الاحتلال والإبادة التي تتعرض لها أرضنا بدلاً من ذلك. فإذا كان العدو يقف بوجهنا اليوم، فإنه في الغد سيقف ضدكم أنتم أيضاً. لذا فاخجلوا من أنفسكم وتراجعوا عن طريق الخيانة‘".

وأشارت ليلى كلَش إلى الهجمات الاحتلالية التركية على المقاتلين والنساء وتابعت قائلةً: "تأسست ثورتنا بجهود المرأة، فإن تحررت المرأة تحرر المجتمع بأسره. يقول العدو اليوم إنّه لا ينبغي على المرأة أن تتحرر، ولهذا يشنّ هجماتٍ عنيفة بهدف القضاء على منجزاتنا".

كما ذكرت ليلى كلَش أنّ الانتصار سيتحقّق بنضال ومقاومة أبنائهن وبناتهن وأضافت: "مثلما يدافع أبناؤنا وبناتنا في جبال الحرية ويخوضون مقاومةً لا مثيل لها، ينبغي علينا نحن أيضاً أن نتدفّق نحو ساحات النضال في كل لحظة".

هذا وأشارت شقيقة الشهيد في صفوف قوات الدفاع الشعبي لقمان آمد، حلوة سليمان إلى الأحداث التي شهدها باشور كردستان عام 1992 قائلةً: "يتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية منذ الماضي، وقد سطّر التاريخ إلقاء مقاتلة الحرية نفسها من فوق الصخور لئلّا تقع بيد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني نتيجة الخيانة التي قامت بها".

وألقت المناضلة بريتان (كلناز قره تاش) بنفسها من على صخرة في جبال خاكورك في جنوب كردستان كي لا تقع أسيرة بيد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا العملية نفذتها الشهيد بريتان في الـ 25 من تشرين الأول عام 1992.

وذكرت حلوة سليمان أنّ الشعب الكردي بأسره يساند مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار وقالت: "سنناضل ضد هذه المخططات حتّى النهاية".

كما قالت حلوة سليمان: "تدافع المرأة عن وطننا في جبال الحرية بروحها الفدائية. نحن نفتخر بها، وكما انهزم الأعداء في آفاشين، فإنّهم سينهزمون هذه المرّة أيضاً بمقاومة بناتنا وأبنائنا".

وأوضحت والدة المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي رستم أوزكور، مريم عمر أنّ حزب العمال الكردستاني يناضل ضد الاحتلال من أجل جميع الشعوب لذا ينبغي على جميع الأمهات الصمود والوقوف ضد مخططات المحتلين وتابعت قائلةً: "فلينهِ الحزب الديمقراطي الكردستاني تحالفه مع الدولة التركية ويتخلّى عن الخيانة؛ لأن هجمات المحتلّين ستشكّل خطراً على كردستان بأسرها".

وذكّرت مريم عمر بمحاولات الدولة التركية المحتلة وحلفائها بالقضاء على حزب العمال الكردستاني قائلةً: "إنّ حزب العمال الكردستاني هي القوة الكبرى والأقوى، لن ينهزم يوماً وسيكون النصر حليفه. تقول القوى الفاشية المهيمنة لنفسها إنّ حزب العمال الكردستاني سيتدمّر وينتهي؛ لن ينتهي الشعب الكردي طالما بقيت واحدةٌ منّا ولن تخلو جبالنا من المقاتلين. لأنّ من يطالب بالمساواة ينتصر على الدوام".

(ر)

ANHA