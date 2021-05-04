أسر الكريلا : كل مقاتل جبل لا يعرف الهزيمة

ومع استمرار الهجمات البربرية من قبل جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في متينا وزاب وآفا شين منذ الـ 23 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، تتواصل ردود الفعل التي تدين تلك الهجمات، وتؤيد مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

اعتبرت أسر الكريلا في شمال وشرق سوريا تواطؤ حكومتي هولير وبغداد مع دولة الاحتلال التركي "طعنة في خاصرة كردستان"، مؤكدة دعمها للمقاومة ورفع وتيرة النضال وإلحاق الهزيمة بالعدو كما ألحقت بهم في غاري.

هوجين حيرس أدانت الهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وقالت "ندين ونستنكر الهجمات التركية على جبال كردستان وعلى قوات الدفاع الشعبي المدافعة والحامية للشعب الكردي وشعوب العالم عامة".

وتابعت هوجين: "إن أردوغان يشن هجماته بدعم وتواطؤ من القوى الدولية المتآمرة على كردستان، لكن بالمقابل هناك قوات لا تهزم في كردستان فكل مقاتل جبل لا يعرف الهزيمة".

كما أعربت هوجين عن ثقتها بقدرة قوات الدفاع الشعبي على إحراز النصر كما في المعارك السابقة "نحن أسر الكريلا سنساندهم ونقف معهم حتى آخر قطرة، فالنصر حليفنا لأننا أصحاب حق وقضية".

وبدورها استنكرت فاطمة عثمان الهجمات التي تشنها تركيا على زاب وآفا شين ومتينا وقالت:" نحن سنرفع من وتيرة المقاومة والنضال وسنساند قواتنا في جبال كردستان حتى آخر قطرة من دمنا".

فيما حيّت دجلة محمد المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان، مؤكدة "أردوغان لا يستطيع كسر إرادتنا، ومحو الكرد بهذه الهجمات، فهناك من يحمي وجودهم ويبذل دمه رخيصًا في سبيل ذلك".

من جانبها، أكدت زينب عرب المضي قدمًا على خطا الشهداء وعلى فكر القائد عبد الله أوجلان حتى تتمكن كل شعوب المنطقة من العيش بحرية وكرامة.

وأدانت الكريلا موقف حكومتي هولير وبغداد الذي يدعم الهجمات البربرية على مناطق الدفاع المشروع، واعتبرتها طعنة في خاصرة كردستان وخاصرة كل الشعوب التواقة الى الحرية.

(مـ)

ANHA