قامشلو توجه يوم أمس وفد من الأسر التي وقع أبناؤها في فخ التعامل مع دولة الاحتلال التركي ضمن "مرتزقة روج"، إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي والتي نصبت من أجل المطالبة بجثامين الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي وثلاثة شهداء آخرين استشهدوا إثر كمين لمسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان في ٢٨ آب الماضي.

دخلت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا يومها الـ 52 وسط إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم تسليم جثامين الشهداء لأسرهم.

وعلى هامش فعاليات الخيمة، تحدث المواطن ظاهر شيخموس، وهو شقيق أحد "مرتزقة روج"، وقال: "نحن كأسر بيمشركة روج اليوم قدمنا إلى معبر سيمالكا الحدودي ولدينا مطلب من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني والجهات الرسمية في إقليم كردستان، وهو أن تسلم جثامين شهدائنا من مقاتلي الكريلا وهذا ليس مطلبنا فقط بل هو مطلب كل أسرة كردية شريفة".

أما المواطن عبد الباقي مراد وهو شقيق أحد "مرتزقة روج"، من ناحية تربه سبيه، فقال "لقد أتينا إلى هنا لنقول بأننا لا نريد زج أبنائنا في الاقتتال الداخلي ولا نريد لأبنائنا القتال في صف الاحتلال التركي ضد الكريلا".

أما المواطن فارس سليمان سلي، من مدينة قامشلو، فقال: "أتينا إلى هنا للمطالبة بجثامين شهدائنا، فلماذا الديمقراطي لم يسلم جثامين شهدائنا حتى الآن، وندرك جيداً أن أبناءنا الذين انضموا إلى بيشمركة روج يتم زجهم في التعاون مع الاحتلال التركي وهذا خطأ ويجب أن يتراجعوا عن هذا الخطأ ويرفضوا قتال أخوتهم إلى جانب المحتل التركي".

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ANHA