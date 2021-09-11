عصمت شيخ حسن: على الشعب استخلاص العبر من مجريات أفغانستان

في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يتضح أن مناطق شمال وشرق سوريا لا تزال في مواجهة الهجمات التركية التي لن تتوقف في الوقت الراهن.

وفي خضم الهجمات التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا لا بد من وجود قوى وتنظيم كاف لحماية المنطقة من الهجمات الاحتلالية.

'على الشعب أن يكون ذو إرادة للرد على الهجمات وإفشال المخططات الاحتلالية'

وفي هذا السياق يقول قائد مجلس كوباني العسكري عصمت شيخ حسن بأن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا في ازدياد، فبعد الحرب بالوكالة والحرب المباشرة التي خاضتها تركيا ضد أبناء المنطقة؛ توجهت إلى خوض حرب خاصة عبر الهجمات شبه اليومية على المنطقة سواء بمدافع الهاون أو عبر شن الهجمات بالطائرات المسيّرة واستهداف المدنيين والعسكريين.

ويرى عصمت شيخ حسن أن الهدف من الهجمات "هي خلق حالة من الخوف والفوضى بين أهالي المنطقة لتهجيرهم من مناطقهم وإضعاف ثقتهم بالإدارة الذاتية، وبالتالي إضعاف الإدارة وإعطاء صورة مشوهة عنها وأن شعب المنطقة لا يثق بهذه الإدارة وأنها غير مؤهلة لإدارة المنطقة".

ويشير شيخ حسن إلى أنه يجب على شعب مناطق شمال وشرق سوريا أن يكون "واع وذو إرادة قوية في مواجهة هجمات العدو وأن يصبح رداً على تهديدات وهجمات العدو لإفشال مخططاته الاحتلالية".

'على الشعب الاستفادة من الدروس التي تحصل في أفغانستان'

وبحسب قائد مجلس كوباني العسكري، عصمت شيخ حسن، فإن "العدو يهدف إلى إشعال حرب بين الكرد أنفسهم وبعض الجهات تتعاون معه لتحقيق هذه الأهداف وهي خيانة للقضية الكردية والشعب الكردي كافة، وتؤثر بشكل مباشر على مناطق شمال وشرق سوريا برمتها، عليه يجب على تلك الجهات عدم الانجرار خلف فتن الأعداء والعودة إلى رشدهم لتحقيق حلم الشهداء الذين حققوا المكتسبات الحالية بدمائهم".

ويقود الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً على قوات الدفاع الشعبي بالاشتراك مع دولة الاحتلال التركي.

ويشدد على ضرورة الوقوف بوجه الهجمات التركية قائلاً "لردع الهجمات الاحتلالية وإفشال مخططات الأعداء والوقوف بوجه الحرب الخاصة التي تتبعها تركيا ضد شعب المنطقة، يجب على الأخيرة تنظيم نفسها وفق حرب الشعب الثورية واستخلاص العبر من مجريات أفغانستان ، وعدم الاعتماد على القوى الخارجية في حماية وطنهم بل حمايتها بأنفسهم وإثبات ذاتهم".

وينوه عصمت شيخ حسن إلى أنه "يجب على شعبنا تمتين حمايته الذاتية بيد واحدة وعدم الانجرار خلف فتن العدو والسير على خطى الشهداء وفكر القائد عبد الله أوجلان".

'حماية الوطن واجب يقع على عاتق الجميع'

ويؤكد شيخ حسن على أن حماية الوطن واجب يقع على عاتق الجميع، وعليه يجب على الشعب تمتين حمايته الذاتية والاعتماد على نفسه والتدريب على سبل الحماية "سواء بحمل السلاح أو المشاركة في بناء وتنظيم البلد والوقوف إلى جانب القوات العسكرية والمشاركة في الحماية ضمن صفوف قوات الحماية الذاتية والجوهرية".

ويختتم عصمت شيخ حسن حديثه بالقول: "يجب على الشعب الكردي بشكل خاص أن يكون ذو إرادة قوية، لأن المكتسبات التي تم تحقيقها في المنطقة هي بفضل تضحيات الشهداء ونضال القائد آبو، وعليه فإن ذلك النضال كافي لتحقيق أحلام الشهداء وحماية المكتسبات التي حققوها، الآن هناك الملايين يناضلون لأجل هذه القضية بالعيش المشترك وأخوة الشعوب".

(ج)

ANHA