أسماء عدد من المختطفين من قرى موباتا

وقال إبراهيم شيخو الناطق الرسمي باسم المنظمة" مرتزقة جيش الاحتلال التركي يمارسون بأمرٍ مباشر من الاستخبارات التركية، جرائم بحق سكان عفرين في ناحية موباتا والقرى التابعة لها".

وذكر شيخو أن قرية ميركان "لا تزال محاصرة، منذ يوم أمس، من قبل مرتزقة الجبهة الشامية، وسط استقدام تعزيزات عسكرية، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى القرية بعربات عسكرية محملة بأسلحة رشاشة".

ونقل شيخو عن مصادر تتواصل معها منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا من قرى موباتا أن "مرتزقة تركيا اختطفوا المئات من أهالي قرية ميركان بينهم نساء، حيث طالت عمليات الخطف التعسفي كلًّا من قرى شيتكا ومستعشيرا وأرندة ودالا وعلي جارو وقاسمو وغيرها من القرى التابعة لناحية موباتا".

وكشف شيخو عن أسماء عدد من المدنيين المختطفين من قرى ناحية موباتا، في قرية مستكا عرف من المختطفين كلّ من (أسد علو- زكريا علو- عبدين حسو- محمد حسو- هاوار سليمان(، وفي قرية أرندة عرف منهم (عكيد رشيد حسين – محمد محمد حسين – عبد الرحمن خليل مصطفى – إسماعيل محمد سيدو – عبد الرحمن حنيف حسين)، وفي قرية ميركان (خليل حسني حمدي- فيصل فؤاد حماليكو- خمكين حمو- نعسان سينو- بانكين عارف عبدو – عبدو كنج خميس).

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ANHA