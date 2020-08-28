عشيرة الشمر تقدم المساعدة لأهالي الحسكة

​​​​​​​قدم شيخ عشيرة شمر لأهالي مدينة الحسكة 30 صهريجاً (ناقلات مياه)، في مبادرة منه للمساعدة في الحد من الأزمة التي تعيشها المنطقة، وناشد المتحدث باسم الشيخ أهالي سوريا الداخل والخارج لمساعدة أهاليهم في هذه الأزمة.
المجتمع والحياة 2020-08-28T12:52:00 الحسكة

بعد معاناة أهالي مدينة الحسكة من قطع المياه من محطة علوك الواقعة شرقي سري كانيه, والمحتلة من قبل الدولة  التركية مع مرتزقته, بادر شيخ عشيرة شمر عبد الله  العلي الباشا الجربا بأرسال 30صهريجاً  لتخفيف من معاناة أهالي مدينة الحسكة وللحد من الأزمة التي يمر بها الأهالي.

وقال حسين الباشا وهو وكيل الشيخ عبد الله الجرب لمراسلة وكالتنا "سيتم توزيع المياه على ثلاث دفعات على كافة احياء المدينة, لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف حسين الباشا " اي دولة او حزب تستخدم موضوع المياه كورق ضغط تعتبر تلك الدولة فاشلة".

وناشد حسين الباشا أهالي سوريا الداخل والخارج بمساعدة أهاليهم في هذه الأزمة.

(ه إ/د ج)

ANHA


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