عشيرة الشمر تقدم المساعدة لأهالي الحسكة

بعد معاناة أهالي مدينة الحسكة من قطع المياه من محطة علوك الواقعة شرقي سري كانيه, والمحتلة من قبل الدولة التركية مع مرتزقته, بادر شيخ عشيرة شمر عبد الله العلي الباشا الجربا بأرسال 30صهريجاً لتخفيف من معاناة أهالي مدينة الحسكة وللحد من الأزمة التي يمر بها الأهالي.

وقال حسين الباشا وهو وكيل الشيخ عبد الله الجرب لمراسلة وكالتنا "سيتم توزيع المياه على ثلاث دفعات على كافة احياء المدينة, لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف حسين الباشا " اي دولة او حزب تستخدم موضوع المياه كورق ضغط تعتبر تلك الدولة فاشلة".

وناشد حسين الباشا أهالي سوريا الداخل والخارج بمساعدة أهاليهم في هذه الأزمة.

(ه إ/د ج)

ANHA