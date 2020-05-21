عشيرة البوسالم: أين الجرائم التي يتحدثون عنها، وأين دلائلهم وبراهينهم

أطلقت في الآونة الأخيرة مجموعة تدعي أنها من نخب ثقافية ومن وجهاء المنطقة الشرقية من سوريا في كل من الرقة ودير الزور والحسكة ادعاءات مفادها "بأن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ترتكب انتهاكات بحق مكونات المنطقة"، ورداً على هذه الادعاءات قال عدد من وجهاء عشائر إقليم الجزيرة: "إذا كانت ادعاءاتهم صحيحة فليأتوا بدلائل وبراهين".

الشيخ أحمد بدران السالم، شيخ عشيرة البوسالم من قبيلة الشرابين، صرح لوكالتنا أن: "هذه الادعاءات زائفة ومغرضة. قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية جلبت الخير والأمان للمنطقة". وقال: "أين هي تلك الجرائم التي تدعونها، حتى نقف عليها بأنفسنا إنّ كنتم صادقين".

ونوه أحمد بدران إلى أن أبناءهم يقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ويدافعون عن مناطقهم، وهذا حق وواجب على كل من يعيش على هذا الأرض، وأشار بأن هذه القوات هي التي حررت شعب المنطقة بكافة مكوناتها دون أية تفرقة.

وشجب السالم الممارسات التركية بحق أبناء الشعب السوري، وبيّن بأنه ليس لتركيا الحق في احتلال الأراضي السورية، وقال: "من يحمي الأراضي السورية هم أبناؤنا السوريون الذين تكاتفوا وتلاحموا مع بعضهم البعض، أما الذين جاؤوا على الدبابات التركية لاحتلال الأراضي السورية وقتل السوريين عليهم محاسبة أنفسهم على الجرائم التي ارتكبوها أولاً".

يجب عدم الانجرار خلف المغرضين وأصحاب النفوس الضعيفة

بدران نوه إلى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية تطالب بالوحدة السورية- السورية، وفتح باب الحوار بين السوريين، ونيل الشعب الحرية والعدالة المطلقة، ولا تطالبان بالتجزئة، وقال: "كل من يتهم الإدارة الذاتية بالانفصالية كلامه مسيس، وشعار الإدارة الذاتية الجميع يعرفه وهي وحدة الأراضي السورية".

وتوجه بدران بنداء لأبناء المنطقة: "واجب علينا الدفاع عن المنطقة والانخراط ضمن قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى العشائر العربية توعية أبنائهم، وعدم الانجرار خلف المغرضين وأصحاب النفوس الضعيفة".

يوسف عبد العثمان العبو أحد وجهاء عشيرة البوسالم، من قرية ابطخ السالم، قال عن الادعاءات الزائفة: "هي محاولة لتفريق الصف ومصيرها الفشل، ونحن جميعنا شعب واحد وبخندق واحد، وكل ما قيل بحق الإدارة الذاتية قوات سوريا الديمقراطية غير صحيح"، وتابع: "إذ كان في الذين يطلقون ادعاءات خيراً فيذهبوا ويحرروا رأس العين والأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا".

وبيّن العبو: "هنا دمائنا امتزجت وانتصرنا ونجحنا. وهذه الادعاءات لا يهتم لها أحد، وهي مجرد أقاويل إعلامية غايته أفشال التجربة الديمقراطية الموجودة في المنطقة، نعرف ما يجري في المنطقة وما يُبذل في سبيل أمنها واستقرارها، وعلى من يتهمنا ويطلق تلك الادعاءات فليأتي إلى هنا ويرى من يناضل من أجل سورية".

ودعا العبو كافة الأطراف والقوى الفاعلة في الملف السوري دعم الإدارة الذاتية ومد اليد لها وقال: "إن المنطقة الأكثر استقراراً وأمناً في سوريا بشكلٍ خاص والشرق الأوسط بشكل عامٍ هي مناطق الإدارة الذاتية".

(أ ب)

ANHA