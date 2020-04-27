عشيرة العمريين: تركيا تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة

يواصل جيش الاحتلال التركي ممارساته التعسفية بحق أبناء المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، حيث أقدم عناصر جيش الاحتلال التركي في 22 نيسان، على اعتقال الشيخ عنيزان الشيخ أحمد، أبرز شيوخ العشائر العربية في كري سبي، من منزله في قريته مشرفة الشيخ أحمد 7 كم شرق مدينة كري سبي واقتياده إلى التحقيق.

واستنكرت العشائر العربية في إقليم الجزيرة الممارسات التعسفية التي ينتهجها جيش الاحتلال التركي بحق أبناء شمال وشرق سوريا، وأكدت أن الهدف منها هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وخلق فتنة ونزاعات طائفية وقومية بين أبناء المنطقة.

محمد الخليوي أحد وجهاء عشيرة العمريين في ناحية تل حميس، استنكر باسم سائر شيوخ ووجهاء ناحية تل حميس الأعمال "الإجرامية" التي يقوم بها الاحتلال التركي بحق أبناء ووجهاء العشائر من عمليات خطف وقتل، وبيّن أن الشيخ عنيزان الشيخ أحمد كان له دور ريادي في حل مشاكل المنطقة وتحقيق السلم الأهلي.

وأوضح أنهم يعون ما يهدف إليه الاحتلال التركي ومرتزقته من خطف أحد شيوخ تل أبيض، من زعزعة وضرب النسيج الاجتماعي، وأكد: "هذا الإجرام، لن يعيق تصميمنا وإرادتنا وإيماننا بمبادئنا، وسنواصل نضالنا في الدفاع عن كل شبر من الأراضي السورية سواء كان رأس العين وتل أبيض وعفرين، وهذه الممارسات لن تعيق مسيرتنا ومهامنا الأساسية في تحقيق السلم الأهلي".

وحمّل الخليوي المنظمات الإنسانية مسؤولية ما جرى لزميلهم الشيخ عنيزان في منطقة تل أبيض، وبيّن أن من اعتدى على الشيخ عنيزان في منطقة تل أبيض كأنه اعتدى على سائر وجهاء وشيوخ العشائر.

ودعا المجتمع الدولي إلى إيقاف تركيا ومرتزقتها عند حدهم، وردع اعتداءاتهم على وجهاء العشائر والشخصيات الوطنية، وقال: "يجب ردع هذا الإجرام".

(أ ب)

ANHA