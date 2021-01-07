عشيرة العكيدات تستهجن العزلة المفروضة على القائد أوجلان والهجمات التركية على المنطقة

وتتسع دائرة الاستهجان والإدانة للعزلة التي تطبقها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان في كردستان وخارجها، وكذلك الهجمات التركية المتكررة على شمال وشرق سوريا والصمت الدولي المرافق لها.

وفي هذا السياق، استهجن إبراهيم المصطفى أبو نادر أحد وجهاء عشيرة العكيدات في دير الزور، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من عشرين عامًا.

وقال المصطفى " لأنه ينادي بالحرية وتوحيد الشعوب"، وأدان "الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية"، وأكد أن "هناك تآمرًا كبيرًا على القائد من دول تحارب التحرر الديمقراطي والعيش المشترك".

كما حمّل المصطفى جامعة الدول العربية مسؤولية تمادي تركيا في سياساتها العدائية في المنطقة.

المصطفى أعاد إلى الأذهان السياسات القمعية للإمبراطورية العثمانية في المنطقة، وقال " جثمت الدولة العثمانية 400 عام على قلوب الدول العربية بحجة الإسلام".

واعتبر سياسات الدولة التركية امتدادًا للحقبة العثمانية" من احتلال الأراضي وتدمير الممتلكات في مناطق عفرين – تل أبيض – رأس العين، وما يحصل في عين عيسى من جرائم وتشريد يومي بحق الأطفال والنساء بذريعة الإسلام".

وأدان وجيه عشيرة العكيدات الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا "نحن شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور ندين ونستنكر العدوان السافر على الشمال السوري، والأراضي السورية كافة من قبل الاحتلال التركي"، مؤكدًا دعم العشائر العربية لقوات سوريا الديمقراطية " ونقف صفًا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية حتى إرجاع كل شبر من الأراضي التي احتلتها تركيا".

(م)

ANHA