عشية زيارة البارزاني إلى تركيا…جنود الاحتلال التركي يعتدون ويعتقلون 12 شخصاً من أهالي باشور كردستان

وبحسب المعلومات أقدم جنود الاحتلال التركي مساء اليوم على اعتقال 12 شخصاً من أهالي قرى باشور كردستان كما وتمت إهانتهم وتعذيبهم خلال الاعتقال.

وأفاد مراسل وكالة "روج نيوز" من المنطقة، بأن الشبان المعتقلين هم من أهالي قرى ” دالا، مالمالوك وميدان” التابعة لناحية سيدكان التابعة لمدينة هولير.

وأشار المراسل إلى أن أثناء توجه المواطنين إلى بساتينهم أقدم جنود الاحتلال التركي على اعتقالهم واقدمو على إطلاق الرصاص على عدد من الاحصنة والخيول لأهالي تلك القرى.

هذا وما زال مصير المعتقلين مجهولاً حتى هذه اللحظة.

يذكر أن انتهاكات جنود الاحتلال التركي بحق مواطني باشور كردستان جاء بالتزامن مع زيارة رئيس باشور كردستان مسرور برزاني إلى تركيا واللقاء بأردوغان.

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ANHA