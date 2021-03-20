عشية نوروز... أضرحة الشهداء في شمال شرق سوريا تُنار بالشموع

تربه سبيه

توجه العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دوكر وأشعلوا الشموع على أضرحة الشهداء عشية عيد نوروز.

بعدها قامت أمهات الشهداء بإشعال شعلة عيد نوروز وسط المزار، فيما ألقى حاج فرحان والد الشهيد باز تربه سبيه كلمة بارك فيها حلول نوروز على القائد عبدالله أوجلان وعوائل الشهداء و كافة شعوب شمال و شرق سوريا.

وأكد حاج فرحان أنهم كعوائل الشهداء مستمرون على طريق و خطا شهدائهم حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

ديرك

وفي السياق نفسه أوقد أهالي الشهداء الشموع على أضرحة أولادهم الشهداء في مزار الشهيد خبات ديرك، وذلك بمناسبة قدوم عيد نوروز.

حيث توجه مجلس عوائل الشهداء في ديرك وأهالي الشهداء من ديرك وكركي لكي ومنطقة الكوجرات إلى مزار الشهيد خبات ديرك لإشعال الشموع على أضرحة أولادهم الشهداء لاستذكارهم ومباركة نوروز عليهم.

وفي السياق نفسه نظم الشبيبة الثورية مسيرة بالمشاعل بمناسبة قدوم عيد نوروز حيث تجمع الشبيبة الثورية في مركز الشهيد باور للشبيبة وتجولوا في شوارع مدينة ديرك وسط الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان وتهنئته وجميع الشعوب بهذه المناسبة.

وعاد المشاركون في المسيرة مرة أخرى إلى مركز الشبيبة الثورية للتحول إلى احتفالية وسط إشعال نيران نوروز.

ANHA