عشية مفاوضات ترسيم الحدود.. عون يدعو للتوصل إلى حل منصِف

وخصّص عون لقاءاته، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، للتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد غدًا في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في الناقورة.

وترأس عون اجتماعًا ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش جوزف عون، وأعضاء فريق التفاوض؛ رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الأعضاء، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، الخبير الدكتور نجيب مسيحي.

وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أعطى عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد المفاوض، مشددًا على أن هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا، لافتًا إلى أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض، وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًّا والدفاع عنها، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

وفي هذا الإطار، اجتمع عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة "يان كوبيتش" وعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأعرب كوبيتش عن ترحيب الأمم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات، مؤكدًا أن المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة ورعاية جلسة التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وأمل عون أن يتم التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني.

(ز غ)