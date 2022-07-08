عشية عيد الأضحى أهالي شمال وشرق سوريا يوقدون الشموع على أضرحة الشهداء

وتوجه اليوم المئات من الأهالي وذوي الشهداء في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا إلى أضرحة الشهداء، لإشعال الشموع على أضرحتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوجه إلى أهالي مناطق شمال وشرق سوريا إلى مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو، ومزار الشهيد خبات في ديرك، ومزار الشهيد دلشير في تربه سبيه، ومزار الشهيد رستم جودي في الدرباسية، ومزار الشهيد دجوار في قرية الداودية التابعة للحسكة، ومزار الشهداء في ناحية تل تمر، ومزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، ومزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والاشرفية الواقع في منطقة الشقيف في مدينة حلب، ومزار الشهداء في منبج الواقع جنوب المدينة.

ووقف الأهالي دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم أوقدوا الشموع على أضرحة الشهداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معاهدين على مواصلة النصر على درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

(كروب/ك)

ANHA